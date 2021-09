Crypto TA update: Dogecoin nadert cruciale steun

De Chinese overheid heeft vandaag nogmaals duidelijk gemaakt dat alle transacties met cryptovaluta illegaal zijn en moeten worden uitgebannen. De Chinese Centrale Bank zei ook financiële instellingen, betalingsbedrijven en internetbedrijven te zullen verbieden om handel in cryptocurrency te faciliteren.

Hoewel de cryptomarkt inmiddels wel gewend is aan wat tegenstand en zeker al wat klappen uit China te verduren heeft gehad, moesten de meeste koersen toch weer een flinke stap terug doen na dit bericht. Bitcoin viel 10% terug en lijkt hiermee de correctieve fase voort te zetten.

Dogecoin

Een van de grootste dalers uit de top 10 cryptovaluta is echter Dogecoin, dat met ruim 15% zakte. Dogecoin is nog altijd een van de grootste verrassingen in de cryptomarkt. De digitale munt is ooit ontwikkeld als parodie op bitcoin om vooral de wilde speculatie in cryptovaluta op de hak te nemen. Inmiddels is de munt omarmd door een enorme community en opgeklommen tot een van de grootste digitale valuta, gemeten naar marktkapitalisatie.

Driehoek

De koers van Dogecoin beweegt al geruime tijd per saldo zijwaarts binnen een steeds smaller wordende bandbreedte. Na de sterke stijging van begin dit jaar is de koers stilgevallen en meer neutraal gaan bewegen. Ondanks soms relatief forse koersuitslagen is de koers al enkele maanden per saldo niet veel opgeschoten.

Toppen en bodems komen wel steeds dichter bij elkaar te liggen, waarmee de kans op een uitbraak uit het neutrale koerspatroon steeds groter wordt. Pas wanneer de koers door de oplopende steunlijn of de dalende toppenlijn breekt, zal een nieuwe richting worden gekozen.

Consolidatie

Op de langetermijngrafiek hieronder is duidelijk te zien dat de koers even op adem komt van de sterke stijging van afgelopen jaar. De koers is vanaf de bodem in november 2020 tot aan de top in mei dit jaar namelijk verdriehonderdvoudigd!

De sterke stijgende trend is onlangs verlaten, maar de koers beweegt wel nog boven de voorlaatste koerstop van januari rond $0,10. Dit geeft aan dat het technische plaatje voor de lange termijn nog niet ernstig verzwakt is. Om de oude stijgende trend weer op te kunnen pakken, dient de koers door de dalende toppenlijn te breken. Boven $0,30 zal het beeld weer opklaren en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging. Eerste koersdoel is dan de top van mei rond $0,76.

Mocht de oplopende steunlijn onder de recente bodems echter worden gebroken, dan zal het technische beeld nieuwe schade oplopen en kan de koers verder corrigeren.