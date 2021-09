Bitcoin herstelt na minicrash en cardano op steun

Afgelopen week ging het ineens hard. Op de dag dat El Salvador als eerste land ter wereld bitcoin als wettig betaalmiddels accepteerde, ging de koers van de grootste crypto hard onderuit. De daling zorgde ervoor dat veel bitcoin-futures moesten worden gesloten, wat voor extra verkoopdruk zorgde. Een minicrash van bijna $10.000 was het gevolg.

Inmiddels is de koers wel wat op adem gekomen, maar een overtuigend herstel is nog uitgebleven. Deze week zorgden berichten rond litecoin nog even voor wat rumoer in de markt, maar nadat bekend werd dat het om valse informatie ging, vielen de koersen van veel crypto's weer snel terug. De cryptomarkt blijft dus kwetsbaar voor flinke koersschommelingen.

Bitcoin

De koers van de bitcoin heeft de stijgende trend vanaf eind juli afgebroken en een eerste lagere koersbodem gevormd. Vooralsnog heeft de steun rond $44.000 de koers kunnen opvangen en is er momenteel sprake van wat stabilisatie.

Om niet verder te verzwakken, dient de steun intact te blijven. Een doorbraak zal ruimte vrijmaken voor een daling richting lagere koersniveaus. Ook een terugval richting de oude bodems rond $30.000 is dan niet meer uitgesloten.

Korte termijn

Als ik wat verder inzoom, is goed te zien dat de koers is opgevangen door de steun en een herstel lijkt in te zetten. De correctieve fase wordt afgebroken, waarmee de lucht wat lijkt op te klaren.

Voorlopig mag een meer neutraal koersverloop worden verwacht tussen de steun van $44.000 en de weerstand van $53.000. De uitbraak uit deze bandbreedte zal de nieuwe richting gaan bepalen.

Cardano

ADA, de token van het Cardano-netwerk, is een van de sterkst presterende crypto's van de afgelopen maanden. ADA wist na de correctie vanaf mei sterk op te veren en een hogere koerstop neer te zetten. Deze crypto loopt hiermee vóór op de grote namen als bitcoin en ethereum.

De afgelopen weken is de koers wat stilgevallen, maar een serieuze correctie is vooralsnog uitgebleven. De oude top van mei is teruggekeerd als nieuwe steun rond $2,30.

Rond dit niveau maakt de koers pas op de plaats. Zolang de token hierboven beweegt, kunnen we de huidige aarzeling zien als pullback en mag een grotere stijging worden verwacht. Het volgende koersdoel wacht rond $4,00.

Lange termijn

Als ik de lange termijn grafiek erbij pak, valt op dat de koers in een mooie stijgende trend beweegt. Al ruim een jaar vormt ADA hogere toppen en bodems, wat duidt op aanhoudende vraag.

Een punt van zorg is wel dat de kracht van de trend wat lijkt af te nemen. Terwijl de koers namelijk afgelopen maand nog een hogere top heeft weten te vormen, doet de RSI-indicator dat niet meer.

Deze divergentie geeft aan dat de trend wat aan kracht heeft ingeboet en de kans op een trendomkeer is toegenomen.

Voorzichtig

Vooralsnog is de lange termijn trend intact en is de koers opgevangen rond de korte termijn steun op $2,30. Mocht dit niveau worden gebroken, dan zal ook de stijgende fase onder druk komen te staan en kan ADA terugvallen richting de lange termijn steun op $1,00. Pas hieronder zal ook het lange termijn beeld verder verzwakken.