Crypto TA update: Algorand

Het was een heftige week in cryptoland met flinke koersdalingen, vlak nadat het eerste land ter wereld bitcoin als wettig betaalmiddel introduceerde. De president van El Salvador maakte zich overigens niet erg druk en gaf aan de dip te hebben gebruikt om de bitcoinvoorrad van het land verder uit te breiden.

Algorand

Inmiddels zijn de koersen weer enigszins tot rust gekomen en zien we bij enkele crypto's al weer mooie stijgingen. Een van de stijgers is Algorand, dat de afgelopen dagen sterk is opgeveerd. Algorand is een vrij jong blockchainproject dat zich tot doel heeft gesteld om meer transparantie, decentralisatie en veiligheid te creëren bij nieuwe toepassingen en projecten.

El Salvador

De Algorand Foudation geeft steun aan ontwikkelaars bij de lancering van blockchain-projecten. Onlangs werd bekend dat het bedrijf ook actief is in El Salvador om nieuwe blockchain-technieken in het land te implementeren. De koers lijkt zeker door dit laatste nieuws sterk te zijn opgelopen.

Uitbraak

ALGO, de token van de Algorand-blockchain, bewoog na de sterke stijging van begin dit jaar lange tijd in een ruime neutrale bandbreedte onder weerstand $1,85. Nadat onlangs de koers werd opgevangen aan de onderkant van deze bandbreedte rond $0,67 is de token sterk opgeveerd.

De correctieve fase werd verlaten en ALGO is direct door de weerstand aan de bovenzijde van de bandbreedte gebroken. Hiermee is het technisch plaatje flink opgeklaard en is er ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging. Volgende koersdoel ligt nu op het all-time high uit 2019 rond $3,77.

Stijgende trend

Op langere termijn valt op dat de koers al enige tijd in een opgaande trend beweegt. Nadat ALGO recent is opgevangen aan de onderkant van de trend is een nieuwe stijgingsfase ingezet. De doorbraak boven de laatste toppen heeft de stijgende trend een nieuwe impuls gegeven.

Tijdens de meest recente opmars en de uitbraak boven de oude toppen zijn de omzetten weer flink toegenomen. Dit is een positief signaal en het ondersteunt de visie dat de koers verder kan oplopen. Het technisch beeld blijft positief zolang de stijgende fase wordt voortgezet.