Crypto TA update: aarzeling bij Ether

Ether, de token van het Ethereum-netwerk, is na bitcoin de munt met de grootste marktkapitalisatie. Ether is nog altijd een van de populairste altcoins ondanks de fors toegenomen concurrentie in de cryptomarkt.

Ethereum is een munt van smart contracts, dApps en DeFi, en staat dus niet per se bekend als betaalmiddel. Andere netwerken, zoals de Binance Smart Chain, Cardano en Solana weten door lage kosten en hoge transactiesnelheid langzaam wat marktaandeel te veroveren. Ethereum zal de komende tijd met nieuwe updates moeten komen om de concurrentie voor te blijven.

Positief plaatje

Uit het technisch plaatje van Ether (ETH) valt op te maken dat speculanten nog altijd geloven in de toekomst van het netwerk. De koers van de digitale munt ligt er op lange termijn sterk bij. Ondanks de forse correctie van mei en juni oogt het technisch beeld positief en lijkt de munt verder omhoog te kunnen.

Op de weekgrafiek hieronder is te zien dat de recente terugval een hogere koersbodem lijkt op te leveren boven de oude top van begin 2018. Een doorbraak boven de top van mei zal deze nieuwe bodem bevestigen en de oude stijgende fase een nieuwe impuls geven. Volgende koersdoel ligt dan rond $6000.

Aarzeling

Op kortere termijn is een meer neutraal koersverloop zichtbaar. ETH wist onlangs de dalende fase af te ronden en direct door de weerstand van de voorliggende toppen te breken. Deze oude weerstand keert nu terug als eerste steun rond $2900. De herstelfase is nu even tot stilstand gekomen, maar van een echte verzwakking is nog geen sprake.

Zolang de koers boven de steun (blauwe stippellijn) weet te blijven, is de herstelfase intact en mag uiteindelijk een stijging richting de langetermijnweerstand rond $4384 worden verwacht. Een doorbraak van de steun zal het plaatje echter wat schade toebrengen en ruimte laten voor een diepere correctie.