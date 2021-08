Crypto TA-update: Solana rijp voor correctie

De cryptomarkt heeft de afgelopen weken mooi herstel laten zien, maar lijkt op korte termijn even stil te vallen. De grote crypto's als Bitcoin en Ethereum maken al een week pas op de plaats en wachten op nieuwe impulsen.

Toch zien we ook crypto's die de recente opmars verder vorm hebben weten te geven en inmiddels op nieuwe all-time highs noteren. Voorbeelden hiervan zijn Cardano en Solana. Vandaag bespreek ik het technisch beeld van Solana.

Solana

Solana is de token van het Solanaplatform, een gedecentraliseerde blockchain die vooral populair is om de schaalbaarheid. Het platform biedt de hoogste transactiesnelheid ter wereld en hanteert lage fees.

Technisch ligt de munt er erg sterk bij. De koers is eind juli uit de langetermijn-consolidatiefase gebroken, waarmee de oude stijgende fase een nieuwe impuls heeft gekregen.

Driehoek

De koers vormde sinds eind mei een patroon van lagere toppen en hogere koersbodems. Deze driehoeksformatie volgde op de sterke stijging van begin dit jaar en wees op een aarzelende houding onder speculanten.

In korte tijd is de koers de afgelopen weken echter hard opgelopen en is er een nieuw all-time high op het bord komen te staan. De weg lijkt hiermee vrij te liggen voor een grotere stijging richting hogere koersniveaus.

Wat echter opvalt is dat de RSI-indicator, onderin de grafiek, is aangekomen in 'overbought'-gebied. Dat betekent dat de kans op een correctie flink is toegenomen. Een afkoeling van de indicator tot in neutraal gebied lijkt nodig om nieuwe krachten te verzamelen.

Divergentie

Als ik wat verder inzoom, dan is goed te zien dat de stijging van de afgelopen weken op zijn laatste benen lijkt te lopen. De meest recente hogere top is gevormd met divergentie in de RSI-indicator, wat aangeeft dat de kracht van de trend aan het afnemen is. Ook de omzetten liggen tijdens deze laatste opwaartse impuls wat lager dan daarvoor.

Correctie

De koers is de afgelopen weken hard opgelopen en lijkt rijp voor een correctie. Een terugval richting de voorliggende toppen tussen $40 en $50 zal de indicatoren goed doen afkoelen en een nieuwe hogere koersbodem moeten opleveren. Speculanten krijgen dan een nieuwe kans om in te stappen. Op langere termijn sluit ik een stijging richting berekend koersdoel $100 niet uit.