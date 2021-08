Bitcoin op weerstand en dogecoin blijft populair

Onlangs zette Amazon een vacature online voor een productmanager op het gebied van digitale valuta en blockchain. Direct werd er gespeculeerd of dit betekende dat de webwinkelgigant binnenkort ook betalingen in bitcoin of andere digitale valuta zou gaan accepteren.

Deze week plaatste Walmart Stores een vergelijkbare vacature, wat erop lijkt te wijzen dat de brede acceptatie van crypto's onder multinationals verder vorm krijgt.

Uiteraard blijft het momenteel nog bij speculeren en is het de vraag óf en in welke vorm deze bedrijven crypto's zullen gaan omarmen. Het feit dat er wel naar wordt gekeken, is voor de markt echter al een positief signaal.

Het sentiment op de crypto-exchanges is de afgelopen weken dan ook weer verder aangetrokken. De opleving die we sinds eind juli in de brede cryptomarkt zien, wijst erop dat speculanten terug zijn van vakantie en weer durven in te stappen.

Weerstand onder druk

De koers van bitcoin heeft een mooie stijging laten zien, maar is even tot stilstand gekomen rond de weerstand van de bodem van eind april. De herstelfase is nog intact, maar de overtuiging lijkt er even uit.

Per saldo zien we sinds 21 juli een patroon van hogere toppen en bodems, wat wijst op een toenemende vraag. Pas wanneer de weerstand rond $47.000 overtuigend wordt gebroken, zal het beeld verder opklaren en komt er ruimte vrij voor een groter herstel.

De oude top van medio april blijft het eerste richtpunt voor de lange termijn op $65.000.

Dogecoin

De memecoin dogecoin, dat ooit als grap is begonnen, lijkt haar populariteit te behouden. Elon Musk is al tijden fan van deze crypto en onlangs heeft ook miljardair Mark Cuban aangegeven te geloven in de toekomst van deze munt, vanwege de grote community die de munt al heeft omarmd.

De koers van dogecoin heeft in de correctie vanaf begin mei flink wat terrein moeten prijsgeven. In korte tijd viel de koers ruim 75% terug vanaf de top, maar een herstel is ingezet. De munt is opgevangen door de steun rond $0,15 en heeft daarna de dalende fase afgebroken.

Nu ook de eerste weerstand, gevormd door de top van eind juni, is doorbroken, klaart het beeld verder op en kan de koers verder omhoog.



Het volgende richtpunt ligt nu op de top van mei rond $0,75.

Uptrend intact

Op langere termijn is er nog altijd sprake van een opgaande trend. Het patroon van hogere toppen en bodems is ondanks de recente correctie intact gebleven. Dat duidt op een aanhoudende vraag.

De koers beweegt mooi boven haar 200-daags gemiddelde, wat wijst op een positieve technische conditie. Zolang de koers boven de steun van de laatste bodem beweegt, blijft het sterke technische plaatje intact.

Indien de koers boven de laatste top rond $0,75 weet te sluiten, zal de stijgende trend een nieuwe impuls krijgen richting (fors) hogere koersniveaus.