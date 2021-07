Crypto TA update: geduld met Sol

Het sentiment in de cryptomarkt is de laatste maanden wat minder positief en speculanten lijken even niet zo enthousiast om weer aan de koopkant te opereren. De koersen van de meeste crypto's staan sinds eind mei onder druk en overtuigend herstel is vooralsnog uitgebleven.

Een van de crypto's die er technisch nog redelijk bijligt en per saldo slechts beperkt terrein heeft moeten prijsgeven, is het relatief onbekende Sol. Sol is de token van het open source, decentrale Solananetwerk dat de concurrentie moet aangaan met het Ethereumnetwerk. De token staat inmiddels in de top 15 van crypto's op basis van marktkapitalisatie.

Sol

Het technisch plaatje van Sol oogt momenteel neutraal. Recent is de koers uit de stijgende trend vanaf eind 2020 gezakt en werd er in korte tijd veel terrein prijsgegeven. De koers herstelde echter weer snel, waardoor de schade per saldo beperkt is gebleven.

De koers beweegt binnen een zijwaarts koerspatroon tussen de steun van de laatste koersbodems rond $19 en weerstand op de top van mei rond $60. Binnen deze bandbreedte zijn wel lagere toppen zichtbaar, waardoor voorzichtigheid geboden blijft.

Geduld

Voorlopig kan het neutrale koersverloop nog even worden voortgezet, zeker nu de koers recent weer is afgeketst op de bovenkant van de dalende toppenlijn. Mocht de koers daar echter doorheen weten te breken, dan zal het beeld verder opklaren en kan de weerstand weer worden opgezocht. Dan kunnen ook hogere koersniveaus op termijn niet worden uitgesloten.

Uiteraard dient de onderkant van de bandbreedte rond $19 stand te houden om verdere verzwakking te voorkomen. Voorlopig moeten we dus nog even geduld hebben en zal de koers eerst richting moeten kiezen.