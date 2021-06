Tracker Tips: short crypto’s

Met zogeheten Inverse ETP’s kan men inspelen op een mogelijke waardedaling van bijvoorbeeld crypto’s.

Het Zwitserse 21Shares heeft een Short Bitcoin Exchange Traded Product (ETP), dat is ontworpen om beleggers in staat te stellen te profiteren van ongunstige prijsbewegingen van Bitcoin.

Werking

De 21Shares Short Bitcoin ETP met ticker SBTC en isincode CH0514065058 is verhandelbaar in euro op het Duitse Xetra sinds september 2020 en ook in dollar op Euronext sinds begin deze maand. Dit product is ontwikkeld om dagelijks een blootstelling van -1x aan de prestaties van bitcoin te bieden. De ETP verkrijgt een contraire blootstelling door Bitcoin te lenen en het tegelijkertijd te verkopen op een uitvoeringsplatform.

Voor perioden langer dan één dag is het rendement van het product niet hetzelfde aangezien het totale rendement van de prestatie wordt vermenigvuldigd met een factor min één. Dit komt simpelweg doordat de factor -1 dagelijks wordt gereset. Bovendien treedt er ook tracking difference op vanwege de jaarlijkse kosten van dit product, die 2,5% bedragen.

Bovenstaande grafiek geeft de relatieve performance weer ten opzichte van Bitcoin en de S&P 500- en Euro Stoxx-indices als ijkpunt vanaf ultimo januari.

Performance

Het rendementsverloop in euro sinds het begin van de handel op Xetra is af te lezen in onderstaande chart.



Het verloop van het paar bitcoin/US Dollar in dezelfde periode staat in de volgende grafiek afgebeeld ter vergelijking.

Disclaimer

De aanbieder vermeldt terecht in een disclaimer op hun website de waarschuwing dat Inverse ETP's niet geschikt zijn voor alle beleggers. Een dergelijk product is alleen bedoeld voor beleggers die de risico's van beleggen in een product met een korte blootstelling begrijpen en die op korte termijn willen beleggen.

Degenen die meer willen weten over dit product kunnen middels deze link alle details lezen via het key information document van deze ETP.