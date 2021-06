Herstel bitcoin krijgt vorm, maar wat zijn de vooruitzichten voor Binancecoin?

Bericht delen via:

De koers van de bitcoin is de afgelopen dagen wat hersteld. Verschillende positieve nieuwsberichten zorgden voor opluchting in de cryptowereld.

Zo gaven hedgefunds aan de komende jaren hun investeringen in crypto flink te gaan opvoeren. Gezien de omvang van de hedgefundmarkt zou dit wel eens een forse instroom van vers kapitaal kunnen opleveren. Daarnaast geven meerdere ontwikkelingslanden aan serieus te onderzoeken of bitcoin kan worden ingevoerd als wettig betaalmiddel in hun land. Dit kan de acceptatie van bitcoin wereldwijd verder bevorderen.

Herstel

Op korte termijn geeft de herstelbeweging de koers wat lucht. De dalende fase is afgebroken en de koers is opgelopen tot aan de weerstand van de laatste bevestigde koerstop rond $41.000. Rond dit niveau maakt de bitcoin even pas op de plaats.

Pas wanneer deze weerstand wordt doorbroken, kan verder herstel plaatsvinden. In eerste instantie is er ruimte richting de bodem van eind april rond $48.000 en daarboven de koerstoppen van begin mei rond $59.000.

Zolang het neutrale koersverloop van de afgelopen weken echter intact blijft, moeten we rekening houden met een nieuwe terugval binnen de zijwaartse bandbreedte. Steun wacht aan de onderkant rond $31.000.

Binance

De Binance-coin van crypto-exchange Binance staat al enige tijd in de top 5 van digitale munten met de grootste marktkapitalisatie. Door de gestegen kosten van het Ethereum-netwerk heeft het blockchain-netwerk van Binance (Binance Smart Chain) het afgelopen jaar flink aan populariteit gewonnen.

De koers van de Binance-coin (BNB) is hierdoor het afgelopen jaar enorm gestegen: van $16 in mei 2020 tot een hoogtepunt van bijna $700 in mei van dit jaar.

Deze opmars is recent echter tot stilstand gekomen, waardoor BNB in korte tijd al een flink deel van de winst heeft moeten prijsgeven. Een duidelijke bodem is nog niet gevormd, wat signaleert dat de koers nog wel eens verder terug zou kunnen vallen.

Lagere top

Na de stevige correctie van medio mei is de koers even op adem gekomen. De laatste weken beweegt BNB per saldo zijwaarts onder de oude bodem van april rond $430. Deze consolidatiefase lijkt een mogelijke lagere koerstop op te gaan leveren, die het technisch beeld verder zou kunnen verzwakken.

Als de oplopende blauw-gestippelde steunlijn wordt gebroken, zal de lagere top worden bevestigd en kan de koers verder omlaag. Op basis van de gevormde top-formatie mag dan een forse koersdaling worden verwacht richting ongeveer $90.

Terugtest

Indien de daling richting $90 wordt ingezet, zal de koers ook teruggaan richting de toppenlijn van het oude trendkanaal van de afgelopen jaren. Deze oude weerstandslijn zal kunnen terugkeren als nieuwe steun vanwaar de koers opnieuw zou kunnen opveren.

Voorlopig overtuigt het technische beeld van Binance-coin dus niet en moet er rekening worden gehouden met een nieuwe periode van dalende koersen. Enkel een herstel boven weerstand $450 zal het technisch plaatje wat doen opklaren.