Dipje in altseason crypto's

Het was weer een hele mooie run. Maar ik verwacht ook dat er veel mensen (en hedgefondsen) inmiddels flinke bedragen uit hebben gehaald die er niet meer terug in komen. De lockdowns lopen op hun einde. Mensen willen weer tijd besteden aan andere zaken dan de hele dag naar cryptokoersen kijken (want dat is wel nodig in crypto).



Het is allemaal mooi dat het 24/7 doorgaat in crypto. Maar regelmatig dat ik 's ochtends wakker word en er ineens 10% tot 20% is gedumpt. Niet echt chill.



Ik hoop voor de bagholders dat het nog niet voorbij is. Maar afgaand op 2017 en 2018 loop je echt een risico dat er van je altcoins nog 95% tot 98% aan waarde afgaat. Hoe innovatief de technologie ook mag zijn. De adoptie zal nog wel 5 tot 8 jaar op zich wachten.



Het is ook jammer dat er veel onervaren tieners zijn die vatbaar zijn voor de hele social media hype rondom crypto. Twitter en Youtube worden gedomineerd door 'Analisten en Beroemdheden' die net, of geen studies, hebben afgerond. Die gasten komen even vertellen dat de geleerden het allemaal fout hebben. Zolang alles omhoog gaat is het makkelijk om nieuwelingen te overtuigen. Maar nu het omlaag gaat komen de voorspellingen ineens niet meer uit en zal het vertrouwen in deze experts weer afnemen.



De cryptomarkt wordt nu gewaardeerd op 1500 miljard. Ik denk dat we gerust terug kunnen naar 400 a 500 miljard. Vanaf dan weer geleidelijk inkopen en over 4 jaar bij de volgende Bitcoin Halving of bij de lancering van ETH 2.0 weer vol instappen.



Ik wens iedereen veel succes met het verdere verloop in de cryptomarkt.