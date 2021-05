Bitcoin onder druk

De cryptomarkt staat onder druk en vandaag is het niet Elon Musk die zorgt voor de verkoopgolf, maar de Chinese overheid. De Chinese Centrale Bank heeft namelijk aangegeven dat cryptomunten geen geldig betaalmiddel zullen worden in China en dat het financiele instellingen verboden heeft om diensten aan te bieden gerelateerd aan transacties met cryptomunten.

Steun gebroken

Het technische plaatje van bitcoin was de afgelopen weken al verzwakt waardoor de steun rond $42.000 de afgelopen dagen onder druk kwam te staan. Met de verkoopdruk van vandaag is deze steun duidelijk gesneuveld en is er ruimte vrijgekomen voor een grotere correctie.

Zoals op de daggrafiek hieronder is te zien, is de koers inmiddels (tijdelijk) opgevangen door de tussenliggende steun rond de bodems van januari op $30.000. Vanaf dit niveau lijkt de koers even wat te herstellen. Het is echter maar de vraag hoe lang dit herstel zal duren, want op langere termijn lijkt een grotere daling niet uitgesloten.

Oude weerstand, nieuwe steun

Het echte vangnet voor bitcoin lijken we pas een stuk lager tegen te komen. Rond $20.000 ligt de oude top uit 2017 die nu als steun kan terugkeren. Gedurende enkele jaren was dit het hoogtepunt van de bitcoin, totdat deze weerstand eind vorig jaar werd doorbroken.

De terugkeer van de koers naar dit niveau kan een pullback-scenario opleveren waarbij de oude weerstand als nieuwe steun fungeert. Als deze steun de koers weet op te vangen, kan er vanaf dit niveau een nieuwe stijgingsfase worden ingezet.