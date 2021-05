Bitcoin, Litecoin en Cardano onder de loep

Terwijl de aandelenmarkten op korte termijn onder druk staan en even wat terrein moeten prijsgeven, oogt het sentiment in de cryptomarkt verrassend rustig. Bitcoin ligt vlak, de stijging van Ether zet door en Dogecoin gaat nog steeds naar de maan.

De outperformance van de altcoins ten opzichte van bitcoin krijgt steeds meer vorm, wat aangeeft dat het altcoin-seizoen in volle gang is. Twee altcoins die in een mooie stijgende trend bewegen, zijn Litecoin en Cardano. Ik bekijk deze week de technische plaatjes van deze cryptovaluta. Eerst uiteraard nog even kort die van bitcoin.

Bitcoin

Het technische beeld van bitcoin oogt nog steeds neutraal. Nadat de stijgende trend werd afgebroken, is de koers per saldo niet meer ver van zijn plaats gekomen. Een serieuze correctie is vooralsnog uitgebleven, al is er wel sprake van de vorming van een mogelijke lagere koerstop. Pas onder de steunzone rond $42.000 zal het beeld verder verzwakken en kan er een grotere correctie plaatsvinden.

Voorlopig lijkt het neutrale koersverloop te worden voortgezet binnen de ruime neutrale bandbreedte van de afgelopen maanden. De uitbraak uit deze bandbreedte zal de nieuwe richting gaan bepalen. Voor een opwaartse uitbraak dient de koers boven de top van april rond $64.000 te sluiten.

Litecoin

Litecoin, de light-versie van bitcoin, beweegt in tegenstelling tot zijn grote broer nog wel in een stijgende trend. Hogere toppen en bodems wijzen sinds eind vorig jaar op aanhoudende vraag.

Recent is de koers weer opgelopen tot aan de bovenkant van het stijgende trendkanaal. Hier lijkt de koers even op adem te komen. De kans is nu groot dat Litecoin weer wat kan terugzakken richting de onderkant van de stijgende trend. Deze bevindt zich momenteel rond $250.

Het all-time high uit december 2017 ligt rond $420. Dit niveau is inmiddels bijna bereikt. Een doorbraak hierboven zal het beeld verder doen opklaren en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging. Volgende koersdoel ligt dan rond $500.

Cardano

ADA is de token van het Cardano blockchain-platform. Cardano staat de laatste tijd in de belangstelling van crypto-liefhebbers, omdat het platform volop in ontwikkeling is en steeds meer nieuwe technologische toepassingen biedt.

Het koersverloop van ADA reflecteert de toegenomen interesse in het platform, want de cryptovaluta laat een mooie technische uitbraak zien. De koers bewoog de afgelopen maanden per saldo zijwaarts na de sterke stijging van begin dit jaar. Vorig week is de koers echter opwaarts uit de neutrale bandbreedte gebroken.

Met de doorbraak boven de toppen van februari, maart en april is een nieuwe stijgingsfase ingezet. Zolang de koers boven deze oude toppen weet te blijven, kan de opmars worden voortgezet richting het berekende koersdoel rond $2,50.

Van de drie vandaag besproken cryptovaluta biedt ADA momenteel de meeste potentie.