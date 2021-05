Ether de lucht in

Bitcoin was de allereerste crypto en is altijd de grootste gebleven in marktkapitalisatie. Hoewel er geen echte strijd is om de eerste plek - iedere crypto vertegenwoordigt een andere onderliggende techniek - lijkt de populariteit van Ether(eum) de laatste tijd wel wat aan te trekken ten opzichte van die van bitcoin.

Ether wint terrein

Ether en bitcoin hebben veel overeenkomsten, maar ook een aantal belangrijke verschillen. Beide zijn digitale valuta die worden gebruikt op de blockchain-technologie en beide hebben een decentraal karakter. De mogelijkheden op het Ethereum-netwerk, waar Ether op wordt gebruikt, zijn echter groter. Steeds meer ontwikkelaars kiezen daarom voor Ethereum.

Een populaire trend van de laatste tijd is de handel in zogenaamde NFT's, digitale eigendomsbewijzen van bijvoorbeeld kunst of sport-memorabilia. De handel hierin groeit sterk en de meeste NFT's worden uitgegeven op het Ethereum-netwerk. Daarnaast ziet de cryptomarkt een grote instroom van institutonele beleggers die steeds verder durven te kijken dan bitcoin. De eerstvolgende stap is dan in veel gevallen Ether.

De koers van Ether is de laatste weken sterk opgelopen. Dit in tegenstelling tot de koers van bitcoin, die juist is stilgevallen en de stijgende trend heeft verlaten. Ik bekijk de technische plaatjes van bitcoin en Ether.

Bitcoin mist kracht

Bitcoin heeft medio april de stijgende trend verlaten en een eerste lagere koersbodem gevormd, onder de bodem van eind maart. De afgelopen week wist de koers weer wat te herstellen, maar de overtuiging lijkt momenteel te ontbreken.

De omzetten liggen tijdens dit laatste herstel een stuk lager dan tijdens de voorafgaande daling. Dat signaleert dat er nog weinig geloof is dat dit herstel kan worden voortgezet richting de oude koerstop van medio april. De kans is daarom groot dat we voorlopig een voortzetting krijgen van het neutrale koersverloop, en ook een nieuwe correctie richting de steun rond $42.000 kan niet worden uitgesloten.

Herstel afgebroken

Op kortere termijn (2-uursgrafiek) valt op dat de recente herstelfase al lijkt te zijn afgebroken en een nieuwe correctie is ingezet. De doorbraak onder de oplopende steunlijn lijkt het begin van een nieuwe terugval richting de laatste bodem rond $47.500 of lager. Pas boven weerstand $59.000 kan het herstel verder vorm krijgen.

Ether is uitgebroken

In contrast met het matige koersverloop van bitcoin weet Ether de laatste weken juist erg sterk te presteren. Het langetermijn-stijgende trendkanaal dat sinds eind vorig jaar is gevormd, is aan de bovenkant verlaten, waarmee een versnelling is ingezet.

Door de uitbraak is het eerste berekende koersdoel rond $3.000 al gesneuveld en kan de koers verder oplopen richting hogere koersniveaus. Volgende richtpunt wacht nu rond $4.000.

Een nieuwe hogere koersbodem boven het oude trendkanaal zal de verbeteringen nogmaals kunnen bevestigen. Een eventuele correctie richting dit niveau zal speculanten een nieuwe kans geven om in te stappen.