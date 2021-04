Bitcoin en Ether zijn uitgebroken

Met het altseason in volle gang leek de interesse in bitcoin zelf de afgelopen weken wat af te nemen. De enorme koersstijgingen bij veel van de kleinere munten zorgden ervoor dat veel speculanten hun investeringen meer gingen spreiden.

Toch hebben de sterke prestaties van de altoins ook een positief effect op de gehele cryptomarkt, inclusief bitcoin. Veel nieuwe speculanten worden aangetrokken door de mooie rendementen en durven steeds vaker de wereld van de crypto's te betreden. Bitcoin en Ethereum zijn daarbij vaak het eerste station, omdat deze cryptovaluta worden gezien als de meest veilige.

Uitbraak

Bitcoin heeft het, zoals gezegd, enige tijd rustig aan gedaan. De afgelopen weken consolideerde de digitale munt onder het all-time high van medio maart. Dit niveau wordt nu gebroken. Ethereum wist begin april al uit te breken en draait verder omhoog. Ik loop vandaag de technische plaatjes van deze twee zwaargewichten langs.

Bitcoin

De koers van bitcoin bewoog de afgelopen weken per saldo zijwaarts nadat de sterke stijgende trend vanaf eind vorig jaar was afgebroken. Een serieuze terugval is echter uitgebleven, dus de correctie heeft vooral in tijd plaats gevonden.

Nu de weerstand van het vorige all-time high rond $62.000 wordt gebroken, lijkt de lucht weer verder op te klaren. Als de uitbraak de komende dagen standhoudt, kan de opmars van bitcoin worden voortgezet. Volgende koersdoel ligt rond $70.000.

Draagvlak

Een puntje van aandacht is nog altijd het afnemende volume bij de stijgende koers. Dit houdt in dat er steeds minder draagvlak is voor de hogere koersniveaus.

Daarnaast valt op dat toppen en bodems steeds verder in elkaar overlopen. De kans is daarom groot dat de koers na een korte stijging binnenkort weer terug kan vallen onder de top van medio maart. Zolang de steun rond $50.300 echter intact is, mag opwaarts worden gekeken.

Omhoog

Op de vieruursgrafiek zijn de opwaarte intenties van bitcoin goed terug te zien. Nadat eerder al de correctieve fase werd afgebroken, heeft de koers een hogere koersbodem gevormd boven de toppen van 18 maart en 2 april.

Vanaf dit niveau rond $59.500, dat op korte termijn nu als eerste steun fungeert, maakt bitcoin een draai omhoog en wordt het all-time high gebroken. Als de uitbraak wordt vastgehouden, zal het beeld verder opklaren en kan de koers de komende dagen verder omhoog.

Ethereum

De koers van Ether, de munt van het Ethereum-netwerk, is de afgelopen weken hard opgelopen. Ether liet de laatste maanden een consolidatiefase zien nadat de sterke uptrend was afgebroken. Deze oude stijgende fase is begin april weer opgepakt.

Ether is vol overtuiging uit de correctieve fase gebroken en boven het all-time high van eind februari gesloten. De hogere koersbodem die daarna is gevormd, duidt op aantrekkende vraag en bevestigt de opwaartse uitbraak.

Het eerste koersdoel wacht nu rond $2.500, maar op langere termijn kunnen ook hogere niveaus niet worden uitgesloten. Eerste steun ligt op de recente bodem rond $1.930.

Langetermijnuitbraak

De consolidatiefase van Ether van de afgelopen maanden heeft een belangrijke hogere koersbodem opgeleverd voor de op één na grootste cryptovaluta. Op de weekgrafiek is goed te zien hoe de koers is opgevangen op de oude koerstop uit 2018 en weer opwaarts is gedraaid. Hiermee is de langetermijn-opwaartse uitbraak bevestigd en kan Ether de opgaande fase voortzetten.