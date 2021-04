Vlakke bitcoin en uitbraak bij Ripple

Het uitblijven van belangrijk nieuws rond de bitcoin zorgt ervoor dat de koers ook niet al teveel van haar plaats komt. De meeste beweging is de afgelopen dagen terug te vinden bij de altcoins.

Afgelopen week besprak ik een index die het koersverloop van de 125 grootste altcoins weergeeft en deze had een belangrijke uitbraak laten zien. De laatste dagen is deze trend verder voortgezet en winnen de altcoins meer terrein ten opzichte van bitcoin.

Afgelopen vrijdag wist de grootste altcoin, ethereum, door een belangrijke weerstand te breken en de stijgende trend te hervatten. Gisteren volgde XRP (Ripple) met een significante uitbraak, waardoor de koers verder omhoog lijkt te kunnen. Verderop in deze column bespreek ik de huidige technische stand van zaken bij deze crypto.

Bitcoin

Het technisch plaatje van bitcoin is onveranderd ten opzichte van afgelopen week. Nadat de sterke stijgende trend werd verlaten, is de koers per saldo maar weinig opgeschoten.

Bitcoin beweegt hierdoor zijwaarts in een ruime neutrale bandbreedte. De hogere bodems die binnen deze bandbreedte worden gevormd, duiden nog wel op gematigde vraag. Pas als de weerstand vlak onder $62.000 wordt gebroken, zal de oude stijgende fase kunnen worden voortgezet.

Het volgende koersdoel wacht dan rond $70.000.

Zijwaarts

Op kortere termijn is duidelijk te zien dat beleggers een afwachtende houding hebben aangenomen bij bitcoin. Sinds half maart is een volatiel koersverloop zichtbaar zonder duidelijke richting. De koers laat flinke uitslagen zien zonder per saldo ver van haar plaats te komen.

Eerste steun ligt nu rond $56.700 waar de koers al een aantal keer is opgevangen. Indien de koers hier nogmaals goed van weet op te veren, kan er een nieuwe aanval worden ingezet op het all-time high van medio maart.

Ripple

Ripple (XRP) is nog altijd verwikkeld in een rechtszaak met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Vandaag vindt het verhoor plaats in de Amerikaanse rechtbank over de vraag of er sprake is van illegale verkoop van effecten XRP.

Speculanten lijken alvast vooruit te lopen op een goede afloop van deze rechtszaak, want de koers is de afgelopen dagen fors opgelopen. Als Ripple de rechtszaak wint, zal de handel in XRP waarschijnlijk door verschillende grote cryptobeurzen weer worden aangeboden, wat de vraag naar (en de koers van) de munt vermoedelijk zal doen stijgen.

Bodempatroon

Door de sterke opleving heeft XRP een grote bodemformatie opwaarts afgerond. Op de weekgrafiek hieronder is duidelijk te zien dat de koers gedurende lange tijd per saldo zijwaarts heeft bewogen. Tijdens deze neutrale fase heeft de koers eerst een linkerschouder, daarna het hoofd en uiteindelijk de rechterschouder van het technische kop-schouderpatroon gevormd.

Dit patroon is een belangrijk uitbodemingspatroon dat bevestigd wordt wanneer de neklijn (rode lijn) wordt gebroken. Dit is nu gebeurd. De koers is uitgebroken en kan verder omhoog.

Uiteraard dient de uitbraak deze week wel stand te houden en de ontwikkelingen rondom de rechtzaak zullen daar een belangrijke rol in gaan spelen. Een terugval onder de voorliggende toppen zal de uitbraak neutraliseren.

Stijgende trend

Op korte termijn is een stijgende trend zichtbaar geworden waarbij hogere bodems wijzen op toenemende vraag. Met de doorbraak door de weerstand van $0,78 is er ruimte vrijgekomen voor een stijging richting fors hogere koersniveaus.

Het volgende langetermijn koersdoel ligt op de oude top uit begin 2018 op $3,30.

De oude weerstand rond $0,78 keert nu terug als eerste steun. Een succesvolle pullback naar dit niveau zal de uitbraak nogmaals bevestigen.