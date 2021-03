Bitcoin en het altseason

Bitcoin heeft een volatiele week achter de rug. Nadat de koers eerst onder druk kwam te staan en de stijgende trend van de afgelopen maanden moest verlaten, leek er ruimte vrij te komen voor een diepere correctie. Al snel veerde de koers echter weer goed op en werd een groot deel van het verlies ongedaan gemaakt.

Vooral het bericht van creditcardmaatschappij Visa, dat een proef is gestart met Crypto.com om betalingen met de stablecoin USD Coin te gaan verwerken, zorgde voor een nieuwe impuls. Andere grote financiële instituten hebben ook al aangegeven serieus te overwegen om crypto's in hun systemen te gaan toepassen.

Bitcoin veert op

De koers van bitcoin is de afgelopen weken per saldo niet veel opgeschoten. De koers beweegt sinds medio maart zijwaarts onder de laatste koerstop van ruim $61.000. Door de terugval van afgelopen week is de langetermijn-stijgende trend verlaten, maar van een serieuze technische verzwakking is nog geen sprake.

Het patroon van hogere toppen en bodems is nog altijd intact en zal worden voortgezet wanneer de laatste koerstop wordt gebroken. Een doorbraak boven $61.788 zal ruimte vrijmaken voor een stijging richting koersdoel $70.000. Nu de steile stijgende trend is afgebroken, zal de opmars wel wat minder overtuigend plaatsvinden.

Uitbraak correctieve fase

Op kortere termijn is duidelijk te zien dat de recente verzwakking al weer snel ongedaan is gemaakt. De afgelopen dagen veerde de koers sterk op en werd de correctieve fase vanaf medio maart afgebroken.

De doorbraak door de dalende toppenlijn maakt een nieuwe aanval op het all-time high van 13 maart mogelijk.

Altseason

Bitcoin wordt gezien als de enige originele cryptomunt en de overige digitale valuta zijn alternatieve coins. De afgelopen jaren zijn er vele altcoins bijgekomen, waarvan slechts een beperkt aantal ook echt succesvol is geworden.

In de afgelopen jaren heeft bitcoin verschillende golfbewegingen doorgemaakt. Vaak bewogen de altcoins gemiddeld genomen met enige vertraging in dezelfde richting. Zodra na een stijging van bitcoin de altcoins per saldo beter gaan presteren, wordt er gesproken van een altseason.

Net als bitcoin bewegen de altcoins gemiddeld al weer enige tijd in opwaartse richting. Om de prestaties van de altcoins weer te geven, is een altcoin-index samengesteld. In de Crypto Total Market Cap index (Exclude BTC) zijn de 125 grootste cryptomunten opgenomen met uitzondering van bitcoin.

Het koersverloop van deze index oogt erg positief. In de bovenstaande weekgrafiek is te zien dat de index na de vorming van een dubbele bodem begin 2020 hard is opgeveerd en inmiddels een nieuw all-time high noteert.

De doorbraak boven de top van begin 2018 heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere koersstijging. De correctie van de afgelopen weken lijkt nu een nieuwe hogere koersbodem op te leveren, die de recente opwaartse uitbraak bevestigt. Op basis van dit koersverloop kunnen altcoins nog flink wat stijging tegemoet zien.

Consolidatie

Op kortere termijn zien we een adempauze bij de altcoins. De koers is opgevangen door de oude koerstop uit 2018 en zet druk op de weerstand van de recente toppen. Hoewel de stijgende trend van de afgelopen maanden is verlaten, oogt het technisch beeld nog altijd redelijk positief.

Een doorbraak boven de toppen van de afgelopen weken zal het veld verder doen opklaren en het altseason een nieuwe impuls geven.