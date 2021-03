Wie koopt er nog bitcoin?

Het sentiment onder bitcoinspeculanten blijft uitermate positief. Met koersdoelen van $100.000, $500.000 of zelfs 1 miljoen dollar zien cryptoaanhangers de toekomst voor hun digitale munten zonnig in. Toch schuilt hierin ook een gevaar.

Tijdens het wekelijkse overleg van de TA-desk bij IEX bespreken we altijd even het sentiment op de markten. Een goede graadmeter om te beoordelen of er nog meer upside in de markt zit, is hoeveel negatieve berichten er in de media gepubliceerd worden.

Als alle analisten en speculanten positief zijn over een bepaalde asset, wie is er dan nog over om in te stappen? Dat is uiteraard wat kort door de bocht, maar grofweg komt het daar wel op neer.

Iedereen positief?

Terwijl de echte cryptoliefhebbers al jaren positief zijn over de toekomst van bitcoin, zien we dat grote institutionele partijen als de Amerikaanse zakenbanken recent ook hun scepsis hebben laten varen en in crypto's zijn gestapt. De analisten die eerst nog zeer kritisch waren over de cryptomarkt lijken 180 graden te zijn gedraaid. Naar een negatieve visie op bitcoin moet je tegenwoordig goed zoeken.

En dus rijst de vraag: als alle grote partijen al zijn ingestapt, wie koopt er op de huidige niveaus dan nog bitcoin? Dit lijkt ook voor de recente consolidatie van de koers te zorgen. Ik bekijk hieronder het technische plaatje van bitcoin.

Bitcoin test trendlijn

De koers van bitcoin is de afgelopen weken niet veel opgeschoten. Nadat de koers was teruggezakt onder de top van februari, is hij niet meer ver van zijn plaats gekomen.

Momenteel test bitcoin de onderkant van de stijgende trend vanaf oktober vorig jaar. De koers is al drie keer eerder opgevangen door deze steunlijn, dus een nieuwe opleving is niet uitgesloten. Pas na een doorbraak boven de laatste top kan de stijgende trend worden voortgezet richting koersdoel $70.000.

Toch is de kracht van de trend wel wat afgenomen. Voorheen werden toppen en bodems telkens (ruim) boven elkaar gevormd en nu lopen ze meer in elkaar over. Dat geeft aan dat er nog slechts sprake is van gematigde vraag, en levert dus een lichte verzwakking van het technisch beeld op.

Deze verzwakking zal worden bevestigd wanneer de stijgende trend daadwerkelijk wordt afgebroken. De koers kan dan verder corrigeren richting de steun rond $42.000.

Eerste steun intact

Op de 2-uurgrafiek is de recente aarzeling van de koers goed te zien. Bitcoin beweegt de laatste twee weken per saldo zijwaarts boven de steun rond $53.000. Nu de koers is aangekomen aan de onderkant van de stijgende trend, kan er weer wat herstel plaatsvinden.

Om het positieve technische plaatje intact te laten, dient de koers boven de steun en de opgaande trendlijn te blijven.

Cardano

Een van de sterkst presterende cryptovaluta van de afgelopen maanden is ADA. ADA is de cryptovaluta van het Cardano-platform. Het unieke aan Cardano is dat het is ontwikkeld vanuit een wetenschappelijke filosofie met gedegen academisch onderzoek.

De digitale munt (ADA) van het platform heeft de laatste tijd flink aan populariteit gewonnen en noteert inmiddels in de top 5 qua marktkapitalisatie.

Trend valt stil

ADA bewoog sinds eind vorig jaar in een sterk stijgende trend waarbij hogere toppen en bodems wezen op koopkrachtige vraag. De afgelopen weken is de koers echter per saldo meer zijwaarts gaan bewegen. De stijgende trend is hierdoor afgebroken.

Hoewel er van een serieuze verzwakking nog geen sprake is, oogt het technisch plaatje momenteel wel wat minder sterk. Voorlopig mag een koersverloop worden verwacht tussen steun $0,95 en weerstand $1,50. De uitbraak uit deze bandbreedte zal de nieuwe richting gaan bepalen.