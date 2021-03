Bitcoin whales en Polkadot

Door de recente koersstijging heeft de marktkapitalisatie van bitcoin een waarde van $1 biljoen ($1.000 miljard) bereikt. Vooral de aandacht van grote partijen als Tesla, Paypal, Square en MicroStrategy zorgde de laatste weken voor nieuwe impulsen bij de grootste cryptomunt.

Grote partijen, de zogenoemde Whales, zorgen niet alleen door hun aankopen voor een stijging van de prijs. Juist door de bitcoins lang vast te houden, blijft het aanbod van vrij verhandelbare munten beperkt, wat bij toenemende vraag voor een oplopende koers zorgt.

Uit data blijkt dat bijna 60% van alle bitcoins de afgelopen 12 maanden niet verplaatst is en een derde daarvan zelfs de afgelopen vijf jaar niet in omloop is geweest. Veel investeerders houden hun munten dus voor de lange termijn vast.

Ik bespreek vandaag het technisch beeld van bitcoin en het relatief nieuwe Polkadot.

Stijgende trend intact

Bitcoin is eind februari opgevangen aan de onderkant van de stijgende trend en boven de oude top van begin dit jaar. De opgaande fase vanaf oktober vorig jaar is hiermee intact gebleven. Om de stijgende trend een nieuwe impuls te geven, dient de koers boven de top van februari te breken. Het volgende koersdoel wacht dan rond $70.000.

Wat opvalt is dat het volume in de laatste opleving nog wat achter lijkt te blijven. Dit zou kunnen betekenen dat de koers eerst nog een keer een stapje terug zal gaan doen. Zolang de steun rond $40.000 echter intact is, blijft het positieve technische plaatje gehandhaafd.





Bodemformatie

Op de 2-uurgrafiek is goed te zien hoe het herstel van de afgelopen dagen steeds meer vorm krijgt. De koers is uit de correctieve fase gebroken en heeft een bodemformatie opwaarts afgerond. De recente toppen vormen rond $52.000 nu het eerste steunniveau. Een nieuwe hogere koersbodem boven dit niveau zal de recente verbeteringen bevestigen.

Polkadot

Eén van de crypto's die de afgelopen maanden veel in de belangstelling staat, is Polkadot. Deze digitale valuta bestaat slechts ruim een jaar, maar heeft in die korte tijd al een enorme marktkapitalisatie opgebouwd.

Polkadot is een project van een oud-Ethereumoprichter die ontevreden was over de voortgang van dat project. Met Polkadot wil hij een betere versie van Ethereum ontwerpen: een blockchain die connecties legt tussen de verschillende blockchains die los van elkaar opereren. Polkadot wordt hierdoor ook wel de 'Ethereum-killer' genoemd.

Cryptobeleggers lijken veel vertrouwen te hebben in dit systeem, want deze crypto is inmiddels de top 5 van grootste cryptovaluta binnengedrongen.

Stijgende trend

De koers van Polkadot beweegt sinds begin dit jaar in een mooie stijgende trend. Hogere toppen en bodems wijzen op een aanhoudende vraag naar de munt. Zowel in januari als in februari heeft de koers steun gevonden op het 25-daags gemiddelde. Ook nu lijkt de koers hier weer van op te veren.

Om de stijgende trend voort te kunnen zetten, dient de koers boven de laatste top rond $40 te breken. Hierna ligt de weg open voor een grotere stijging richting koersdoel $60.

Driehoek

De laatste weken is de koers van Polkadot per saldo niet ver van haar plaats gekomen. Er vormt zich een driehoeksformatie binnen de stijgende trend. Dit wijst doorgaans op een adempauze die in de richting van de voorgaande trend wordt afgebroken. In dit geval betekent dat een opwaartse uitbraak, zodra de dalende toppenlijn wordt gebroken.

Eerst steun ligt rond $26, gevormd door de dieptepunten van medio februari. Zolang de koers hierboven beweegt, blijft het positieve technisch beeld intact.