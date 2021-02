Bitcoin: koersdoel bereikt, wat nu?

De koers van bitcoin is de afgelopen dagen verder opgelopen waardoor het koersdoel van $50.000 vrijwel is bereikt. Tijd om een nieuw koersdoel te bepalen, of moet de koers eerst een stapje terug?

De markt voor cryptovaluta's staat weer volop in de belangstelling. Zowel particuliere beleggers en speculanten als grote institutionele partijen investeren in bitcoin en andere crypto's. De waarde van de blockchain, de techniek achter de crypto's, is voor de meeste mensen duidelijk. De toegevoegde waarde en toepassingen van alle verschillende cryptovaluta's (altcoins) blijft vaak nog abracadabra.

IOTA

Een van de crypto's die een toepassing heeft in ons directe dagelijks leven is IOTA. Deze altcoin richt zich op de ontwikkeling van toepassingen voor het gebruik van het internet door apparaten, oftewel: het Internet of Things.

Nu steeds meer koelkasten en thermostaten op het internet zijn aangesloten, is het van belang dat hun data veilig, snel en kosteloos kunnen worden verstuurd. IOTA moet ervoor zorgen dat alle transacties en informatieoverdracht tussen apparaten en bedrijven of consumenten beveiligd worden.

IOTA heeft inmiddels een groot aantal partners om zich heen die meedenken en -werken om de techniek verder uit te rollen. Onder andere Microsoft, Dell en Samsung zijn bij het project betrokken.

Verderop bespreek ik het technisch beeld van de cryptomunt IOTA, maar eerst even terug naar bitcoin.

Top dichtbij?

Door aanhoudende vraag is de koers van bitcoin sinds medio 2020 hard opgelopen. Nadat de grote driehoeksformatie van de afgelopen jaren werd afgebroken, heeft de koers zonder om te kijken het koersdoel van $50.000 nagenoeg bereikt. Hoewel de mooie stijgende fase nog intact is, zie ik wel wat puntjes van zorg.

Zo is te zien dat bij de laatste stijging van de afgelopen weken het volume wat achter is gebleven ten opzichte van de stijging tot eind 2020. Ook de RSI-indicator onderin de grafiek, die de kracht van de trend aangeeft, lijkt een lagere top te vormen en hierdoor met de koers te divergeren. Dit zou een naderende correctie kunnen aangeven.

Uitbraak bepaalt richting

Als ik wat verder inzoom, valt op dat de koers nog altijd hogere toppen en bodems vormt, maar dat de kracht er momenteel wel even uit is. Er zijn nu twee scenarios mogelijk:

1. Bitcoin heeft even een adempauze ingelast en hervat binnenkort de stijgende trend met een doorbraak door de rode toppenlijn. Zodra koersdoel $50.000 wordt doorbroken, kan de stijging worden voortgezet naar het volgende richtpunt rond 70.000 dollar.

2. Nu het koersdoel is bereikt en de langetermijn-indicatoren verzwakken, zal de koers eerst een flinke stap terug doen. Zodra de oplopende steunlijn onder de bodems van afgelopen week wordt gebroken, kan de koers gaan corrigeren. Eerste steun ligt dan op de recente toppen rond $40.000, maar ook een diepere correctie lijkt niet uitgesloten. Zelfs een terugval richting de oude top uit 2017 rond 20.000 dollar ligt binnen de mogelijkheden.

IOTA is uitgebroken

Het technisch beeld van de hierboven besproken cryptovaluta IOTA oogt op lange termijn positief. De koers heeft recent een flinke opwaarse impuls gekregen waardoor een groot bodempatroon opwaarts is afgerond. Na de sterke opleving lijikt ook hier de koers eerst even wat terug te kunnen zakken.

Speculanten die posities in IOTA overwegen, wachten een terugval richting de blauwe voormalige weerstandslijn af. Zodra de koers hierboven wordt opgevangen en weer opwaarts draait, kan er een nieuwe stijging worden ingezet richting fors hogere koersdoelen. De oude toppen rond 2,50 en 5 dollar worden dan het eerste richtpunt.