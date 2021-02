Bitcoin: crimineel geld?

quote:

Keinscheisscoins schreef op 9 februari 2021 14:32:

Het gebrek aan elementaire bitcoin en blockchainkennis is weer eens verbijsterend. Terwijl de ene grootbank na de andere hun schuld moet afkopen in het volgende witwasschandaal (elke paar maanden is er wel weer eentje in het nieuws), beweert de columnist dat de bitcoinprijs voor een flink deel wordt gevoed door crimineel geld. Dat is onjuist.Ook meent de columnist dat bitcoin anoniem is. Ook dat is onjuist. Bitcoin is pseudoniem. Alle transacties, van de eerste tot de laatste, zijn voor iedereen zichtbaar in de blockchain. Het is wel zo dat de transacties van adres naar adres gaan. Dus je moet zo'n adres even koppelen aan een persoon of organisatie. Dat kunnen ze wel bij een cybercrime eenheid. Bitcoin is waarschijnlijk het domste betaalmiddel om te gebruiken als je wat te verbergen hebt. Dat begrijpen criminelen ook wel dus ze gebruiken cash of een reguliere bankrekening.Misschien dat een technisch analist beter zijn muil kan houden over zaken waar hij geen verstand van heeft.