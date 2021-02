Bitcoin: crimineel geld?

Vanwege het anonieme karakter hebben cryptovaluta vanaf hun uitvinding in de belangstelling gestaan van criminelen. De mogelijkheid om eenvoudig en anoniem transacties te kunnen uitvoeren, heeft voor een flinke instroom van crimineel geld in de cryptomarkt gezorgd.

De opmars van bitcoin in zowel prijs als algehele populariteit heeft er echter ook voor gezorgd dat criminelen steeds vaker kiezen voor andere digitale munten dan bitcoin. Een in de misdaad veel gebruikte cryptovaluta is monero, dat bekend staat als een van de meest anonieme digitale valuta's.

Verderop in de column bespreek ik het technisch beeld van deze munt, die ook voor speculanten interessante kansen lijkt te bieden. Uiteindelijk is de cryptomarkt namelijk zo hard gegroeid de laatste jaren dat slechts 1% van de volledige marktkapitalisatie uit crimineel geld bestaat.

Bitcoin is uitgebroken

De prijs van bitcoin is de afgelopen dagen sterk opgeveerd en hierdoor opwaarts uitgebroken boven de vorige koerstop rond $40.000. De langetermijn-stijgende trend is hervat en wederom heeft Elon Musk daar een belangrijk aandeel in.

Zoals ik in mijn vorige column al aangaf, heeft alles wat Elon Musk zegt en doet grote invloed op het sentiment onder beleggers en cryptospeculanten. In dit geval zorgde de aankoop van 1,5 miljard dollar aan bitcoin voor een forse koersstijging van de grootste cryptovaluta.

De doorbraak boven de oude top heeft ruimte vrijgemaakt voor een verdere opmars richting het koersdoel rond $50.000.

Pullback

Op de 2-uurgrafiek hieronder is goed te zien dat de uitbraak werd begeleid door hoge omzetten. Gedurende de stijging is het volume echter wat opgedroogd. De kracht lijkt er op korte termijn dus even uit.

Na een overtuigende uitbraak door een belangrijike weerstand vindt er vaak een terugval plaats richting de oude koerstoppen. Een dergelijke pullback zou op korte termijn ook bij bitcoin plaats kunnen vinden met een correctie richting de horizontale blauwe lijn rond $41.000. Zodra hierboven een hogere koersbodem wordt gevormd, zal de uitbraak worden bevestigd en kan de stijging naar hogere niveaus worden voortgezet.

Monero is uitgebroken

Het technisch plaatje van monero (XMR/USD) is de afgelopen maanden flink opgeklaard. Na een lange periode van per saldo zijwaarts koersverloop is de koers in oktober vorig jaar opwaarts uitgebroken uit de neutrale bandbreedte. Deze uitbraak heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere stijging.

Duidelijk te zien is dat de koers na de uitbraak de oude weerstand nog een keer heeft teruggetest voordat er een hogere koersbodem werd gevormd. Hiermee is de uitbraak bevestigd en kan de koers verder oplopen. Het volgende koersdoel wacht nu rond de oude toppen uit 2018 rond $400.