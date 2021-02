Ether boven bitcoin

Tesla-baas Elon Musk en Twitter blijven een bijzondere combinatie. Vanwege eerdere problemen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC dient hij eventuele tweets over zijn bedrijven voor te leggen aan zijn advocaat voordat deze kunnen worden geplaatst.

Dat weerhoudt hem er echter niet van om over andere zaken te schrijven die, gezien zijn grote schare volgers, uiteindelijk een grote impact hebben. Vaak zijn slechts enkele woorden genoeg om de markt in beweging te krijgen. Dit gebeurde recent nog na zijn opmerkingen over Whatsapp-concurrent Signal en creatieve marktplaats Etsy.

Afgelopen week plaatste Musk ook een tweet over bitcoin. Dat zorgde voor een korte, maar heftige opleving van de cryptomunt ten opzichte van de dollar. Het technisch beeld is door deze opleving verder opgeklaard.

Correctieve fase verlaten

De bitcoin bewoog de afgelopen weken in een correctieve fase, waarbij opviel dat de toppen en bodems ver in elkaar overliepen. Er was slechts sprake van beperkte verkoopdruk, wat binnen een stijgende trend wijst op een 'gezonde' adempauze.

Door de recente Musk-opleving is de correctieve fase nu afgebroken en kan de stijgende trend weer worden opgepakt. De doorbraak door de dalende toppenlijn heeft het beeld verder doen opklaren en ruimte vrijgemaakt voor een herstel richting de recente koerstop rond $40.000.

De langetermijn-stijigende trend is ondanks de stabilisatiefase van de afgelopen weken intact gebleven. Ik handhaaf daarom mijn koersdoel van $50.000.

Draai omhoog

Op de 4-uursgrafiek is goed te zien hoe de correctieve fase door de opmerking van Musk werd afgebroken. Hoewel de koers na de opleving wel wat is teruggezakt, is de doorbraak door de dalende toppenlijn intact gebleven. De recente terugval lijkt nu een eerste hogere koersbodem op te gaan leveren. Dit zou de terugkeer van kopers in bitcoin bevestigen.

Om het positieve beeld van de cryptomunt in stand te houden, dient de koers boven de belangrijke steunzone rond $29.000 te blijven.

Ethereum sterker dan bitcoin

Hoewel het technisch plaatje van bitcoin er op lange termijn sterk uitziet, loont het voor crypto-speculanten om de koers van bitcoin af te zetten tegen andere cryptovaluta. Zo kan worden onderscheiden welke munt ten opzichte van bitcoin een outperformance laat zien en dus wellicht een interessantere optie is.

In de onderstaande grafiek is het koersverloop van ether(eum) afgezet tegen bitcoin. Hierbij valt duidelijk op dat ether een opwaartse draai maakt en dus sterker begint te presteren dan bitcoin. Valutapaar ETH/BTC lijkt een langetermijn-bodemformatie opwaarts af te ronden nu de weerstand rond 0,040 wordt gebroken.

Indien de doorbraak wordt doorgezet zal er een belangrijk langetermijnsignaal worden afgegeven, namelijk dat ether de komende maanden de outperformance ten opzichte van bitcoin kan gaan voortzetten.

Stijgende trend

Vanaf begin dit jaar beweegt het valutapaar ETH/BTC in een stijgende trend, waarbij hogere toppen en bodems wijzen op een grotere vraag naar ether dan naar bitcoin. Momenteel komt de koers even op adem rond het uitbraakniveau boven de toppen van januari en september 2020.

Als de koers hier steun weet te vinden en de stijgende trend kan hervatten, wordt de uitbraak bevestigd en kan de opmars worden vervolgd. Op basis van het omgekeerde hoofd-schouderpatroon dat we op de weekgrafiek hierboven zien, kan een koersdoel van ongeveer 0,090 worden berekend. Vanaf het huidige koersniveau betekent dit dus nog ongeveer een verdubbeling.