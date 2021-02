Ether boven bitcoin

Dit is nu mijn derde bullrun in crypto die ik meemaak en het is altijd zo dat populaire altcoins bitcoin ourperformen. Dat doen ze trouwens ook op de weg omlaag als de bullrun is afgelopen. Het zijn wel steeds weer andere altcoins die bitcoin verslaan in de bullrun. Ik kan me nog namen herinneren als namecoin, omnicoin en peercoin. Vervolgens kreeg je NXT en dat was het neusje van de zalm wat je beslist moest hebben. Van al die coins hoor je niets meer. Eigenlijk is alleen litecoin overgebleven. Ethereum is erbij gekomen in 2015, dus net voor de vorige bullrun, en heeft enorm geprofiteerd van de ICO-rage, waarvan er later toch wat veel oplichters bleken te zijn. Deze keer profiteert ethereum van Decentralized Finance (DeFi), een fenomeen wat zich uitsluitend op het ethereum platform afspeelt. Het is kortom volstrekt normaal en volgens verwachting dat ethereum ook deze bullrun bitcoin zal outperformen, net zoals de nodige anderen dat zullen doen. De truc is natuurlijk op tijd terug om te ruilen naar bitcoin. Daarom vraag ik mij af wat de auteur gaat doen zodra zijn koersdoel van 50k bereikt is?