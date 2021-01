Hoe lang heeft de bitcoinbubbel nog?

Het koersverloop van bitcoin van de afgelopen maanden heeft alle kenmerken van een bubbel. De enorme koersstijgingen gevolgd door forse tussentijdse correcties geven de speculatieve eigenschappen van bitcoin weer zoals we die eerder zagen in andere bubbels.

De bitcoin-bubbel overstijgt zelfs de eerdere versies, zoals de goudprijs in de jaren 70, de Japanse aandelenmarkt in de jaren 80 en de dotcom-bubbel in de jaren 90. De vraag is uiteraard wanneer en zelfs of ook deze bubbel uiteindelijk zal knappen.

Bitcoin is schaars en de markt wordt momenteel gedomineerd door slechts een beperkt aantal grote spelers. Dit zou kunnen betekenen dat we, zoals ik ook in een eerdere column al heb aangegeven, wellicht eerst nog veel hogere koersen zullen zien voordat de ballon uiteenspat.

Aarzeling

De koers van bitcoin is de afgelopen weken per saldo echter niet veel opgeschoten. De consolidatiefase die begin deze maand werd ingezet, is nog intact. Bitcoin stabiliseert momenteel rond de bovenkant van het oude trendkanaal en lijkt hier wat steun te kunnen vinden.

Mocht de oplopende steunlijn toch worden gebroken, dan kan de correctie wat meer vorm krijgen en sluit ik een terugval richting de onderkant van de stijgende trend niet uit.

Rommelig

Het verloop binnen de consolidatiefase is erg volatiel en zonder duidelijke richting. Toppen en bodems lopen in elkaar over, wat de onzekerheid onder beleggers aangeeft. Dit zijn de typische kenmerken van een stabilisatiefase en dat sterkt mijn visie dat we uiteindelijk weer opwaarts kunnen draaien.

Om verder te verbeteren, dient bitcoin eerst het patroon van lagere toppen dat we sinds 10 januari zien te doorbreken. Pas hierboven kan de oude stijgende fase richting koersdoel $50.000 worden opgepakt.

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash is in 2017 ontstaan na een afsplitsing van bitcoin door een zogenaamde hard fork. Na onenigheid bij de bitcoinminers over de noodzakelijke aanpassingen om het bitcoinnetwerk te verbeteren, is ervoor gekozen om als aparte cryptovaluta door te gaan. Bitcoin Cash lijkt daarom veel op bitcoin, maar heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Inmiddels is Bitcoin Cash een van de grootste altcoins, na onder andere Ethereum en Litecoin.

Het koersverloop van deze cryptovaluta (BCH/USD) blijft qua prestaties echter nog flink achter bij die van bitcoin. De afgelopen jaren is de digitale munt per saldo namelijk weinig opgeschoten. Toch lijkt de lucht nu wat op te klaren. Door de sterke opleving van de afgelopen maanden heeft de koers een hogere top weten te vormen boven die van 2019 en 2020.

Hogere bodem

Na de uitbraak is de koers de afgelopen weken wat gaan corrigeren. Op de daggrafiek is te zien dat Bitcoin Cash hierdoor is teruggezakt richting de toppen van eind 2020. Rond $390 ligt een steunzone waar de koers moet worden opgevangen om het positieve beeld intact te laten.

Als de koers van het valutapaar BCH/USD hier steun weet te vinden en de correctieve fase wordt afgebroken, zal er een hogere koersbodem worden gevormd. De herstelfase kan dan verder vorm krijgen met als fors hoger koersdoel de top van april 2018 rond $1800.