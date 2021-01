Bitcoin: geen paniek

De koers van bitcoin ging de afgelopen dagen hard onderuit. De sterke uptrend is een halt toegeroepen, maar toch is er geen reden tot paniek. De stijgende trend is nog intact en de koers is inmiddels alweer wat hersteld.

Ik bespreek hoe het technisch plaatje er nu bijligt en neem ook de populaire cryptovaluta litecoin onder de loep.

Schade beperkt

Hoewel de koers zeker een flinke stap terug heeft moeten doen - bitcoin verloor in 24 uur tijd ongeveer een kwart van zijn waarde - is de correctie ten opzichte van de voorafgaande stijging beperkt gebleven. Het cryptovalutapaar btc/usd beweegt hierdoor nog altijd mooi binnen de stijgende trend en zelfs boven de toppenlijn van het oude trendkanaal.

Dit betekent dat aan de opwaartse versnelling van de koers geen serieuze schade is toegebracht en er dus nog gewoon omhoog gekeken mag worden. Ik handhaaf daarom voorlopig mijn eerste koersdoel van $50.000 voor de korte termijn.

Zolang de koers zich boven het oude trendkanaal weet te handhaven, blijft mijn visie positief. Een eerste serieuze verzwakking treedt pas op na een doorbraak onder de recente dieptepunten in de zone rond $28.000 - $30.000.

Steun intact

Op de uurgrafiek is de recente correctie duidelijk te zien. Wat opvalt is dat de steile stijgende fase van de afgelopen dagen is afgbroken en dat de koers daarna is opgevangen door de bodems van vorige week rond $30.000.

Het volume neemt tijdens de laatste opleving wel wat af. Dit zou kunnen betekenen dat we eerst nogmaals de steun gaan testen voordat de koers weer verder opwaarts draait. De hierboven besproken steunzone dient dan uiteraard wel intact te blijven.

Litecoin

Litecoin is, zoals de naam al zegt, het 'lichtere' broertje van Bitcoin. Door gebruk te maken van een nieuwer algoritme zorgt litecoin voor betere decentralisatie en snellere bevestigingstijd. Omdat litecoin veel op bitcoin lijkt, beweegt de koers ook vaak in het kielzog van bitcoin dezelfde richting op.

Het langetermijnbeeld van litecoin heeft dezelfde kenmerken als bitcoin. Een grote driehoeksformatie is recent opwaarts afgebroken en een stijgende trend is ingezet.

Een nieuwe hogere koersbodem boven de dalende toppenlijn zal de verbeteringen wel nog moeten bevestigen. Er is duidelijk sprake van toenemend volume tijdens de stijging. Dat is een positief signaal.

Stijgende trend

Litecoin beweegt de laatste maanden in een mooie stijgende trend. Hogere toppen en bodems wijzen sinds oktober op aanhoudende vraag. De correctie van de afgelopen dagen vindt plaats binnen deze stijgende trend. De onderkant van de opgaande fase is getest en heeft stand gehouden.

Rond $120 ligt nu de eerste steun, gevormd door de onderkant van de stijgende trend en de laatste bodem van eind 2020. Zolang de koers hierboven beweegt, is het positieve technische plaatje intact en kan de opgaande trend richting uiteindelijk koersdoel $400, gevormd door de oude top uit 2017, worden voortgezet.