Bitcoin naar 1 miljoen

De koersdoelen voor bitcoin vliegen u de laatste maanden om de oren. Was het eerst nog de vraag of de koers ooit zou kunnen herstellen richting het oude hoogtepunt rond $20.000, de stijging van de laatste weken lijkt speculanten de hoop te hebben gegeven dat het nog veel hoger kan.

Door: Wouter Slot

Ingewikkelde modellen voorspelden de laatste tijd koersdoelen van 50.000 dollar, 100.000 dollar en recent zag ik zelfs een koersdoel van $1.000.000 voorbij komen. Belachelijk, is dan de eerste gedachte, en het valt op basis van de huidige koersinformatie ook zeker niet te verantwoorden, maar toch sluit ik het niet helemaal uit.

Schaarste

Bitcoin is namelijk schaars. Het maximale aantal bitcoins dat in omloop kan komen ligt op 21 miljoen. Dat is niet eens genoeg om alle miljonairs wereldwijd 1 bitcoin te laten bezitten. Daarnaast is de interesse in de digitale munt onder institutionele partijen de afgelopen jaren flink toegenomen. Nu zij begonnen zijn met inslaan, is het maar de vraag waar de koersstijging eindigt.

Als technisch analist trek ik me echter niet teveel aan van alle achtergrondinformatie en focus ik me vooral op het koersverloop van de cryptovaluta. Op basis hiervan lijkt er voorlopig nog geen vuiltje aan de lucht en lijken we de komende tijd inderdaad nog (fors) hogere niveaus op te kunnen gaan zoeken.

Door de schaarste is de handel in bitcoin relatief beperkt. Daardoor kunnen er tussen de forse koersstijgingen door ook flinke correcties plaatsvinden.

Stijgende trend

In de weekgrafiek van bitcoin valt op dat de koers na de opwaartse uitbraak uit de driehoeksformatie een krachtige stijging heeft laten zien. Hiermee heeft de oude stijgende trend vanaf de introductie van de munt een nieuwe impuls gekregen. Met de doorbraak boven het oude all-time high van eind 2017 is er ruimte vrijgekomen voor een stijging richting hogere koersniveaus.

Het koersdoel dat op basis van de driehoeksformatie kon worden berekend, is inmiddels ruimschoots behaald. Gezien de kracht van de stijging sluit ik niet uit dat we op korte termijn het koersdoel van $50.000 zullen aantikken.

Versnelling

Sinds de uitbraak uit de driehoek beweegt bitcoin in een stijgende trend. Hogere toppen en bodems wijzen hierbij op aanhoudende vraag. Recent is de koers zelfs opwaarts uitgebroken uit het stijgende trendkanaal, waarmee een versnelling is ingezet.

Succesvolle pullback

Als ik nog wat verder inzoom naar de uurgrafiek valt op dat er de laatste dagen wat sprake is van een afkoelingsfase. Deze aarzeling doet echter vooralsnog niets af aan het sterke technische beeld.

Bitcoin lijkt met de huidige adempauze de bovenkant van het oude trendkanaal terug te testen. Met deze pullback wordt de uitbraak bevestigd en kan er binnenkort weer omhoog worden gekeken. Wanneer de kortetermijn-correctieve fase wordt afgebroken, zal een eerste signaal worden afgegeven dat de stijgende trend weer kan worden opgepakt.

Om het sterke kortetermijn-technische plaatje intact te laten, dient de koers wel boven het recente dieptepunt - rond $27.734 - te blijven.

Altcoins

Vanaf heden zal ik u wekelijks op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen rond de koers van bitcoin op basis van technische analyse. Daarnaast zal ik regelmatig andere cryptovaluta bespreken waaronder Ethereum en Ripple. Veel altcoins maken in het kielzog van Bitcoin namelijk een mooie stijging door.