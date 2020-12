Bedankt en tot ziens!

Wauw, 2020 was een jaar om nooit te vergeten. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen wereldwijd. Het was een jaar waarin de wereld te maken kreeg met drastische maatregelen in verband met een pandemie. Maar 2020 was ook het jaar waarin ‘the perfect storm’ ontstond.

Een storm waar ik in deze columns, vaker dan u wellicht hoopte, over geschreven heb. Deze storm kenmerkte zich door economische onzekerheid, drastische hulppakketten en stijgende werkloosheid, Deze ‘perfect storm’ is waar bitcoin voor gemaakt was en nog steeds is.

Het ging goed fout

Want, ik heb het vaak genoeg herhaald: tussen de regels van het in 2008 gepubliceerde whitepaper leest u dat bitcoin niet zomaar gecreëerd is als betaalmiddel - bitcoin is gecreëerd omdat de bedenker zag dat het fout ging met het huidige geldsysteem. Het ging goed fout. Het was - in mijn ogen - dan ook niet voor niks dat Satoshi Nakamoto de whitepaper vlak na de val van Lehman Brothers op 15 september 2008 verspreidde.

En juist nu, in 2020, waarin we leven met negatieve rente, economische neergang, een jaar waarin 21% van de totale geldhoeveelheid bijgeprint moest worden om de wereldeconomie te redden, juist nu… is bitcoin nodig, meer dan ooit. Met zijn decentrale karakter, zonder tussenkomst van een derde partij (een bank) is bitcoin van niemand, maar toch ook van iedereen.

Forse koerscorrectie

Maar, met een koersstijging van 230% sinds begin dit jaar zou je bijna vergeten dat het voor bitcoin een behoorlijk spannend jaar was.

De koers van bitcoin stond begin dit jaar op $7.000. Kort daarna begon deze te stijgen toen de pandemie in China haar intrede deed, om rond de $10.000 weerstand te vinden. Totdat in maart de gevolgen van de coronapandemie hard duidelijk werden, er een liquiditeitscrisis ontstond én men massaal al zijn assets verkocht, waaronder ook bitcoin.

Hierdoor dook de koers fors naar beneden, naar $3.480. Om daarna, toen de rust wederkeerde, langzaamaan te stijgen richting een nieuwe top van $24.000. Bitcoin lijkt de perfect storm te overwinnen.

Wat was de reden van deze koersstijging? De bakker en de kapper hebben het immers deze keer niet over bitcoin. Nee, deze stijging is fundamenteel anders dan de koersstijging van bitcoin in 2017: het grote geld heeft de weg naar bitcoin gevonden.

Het ene na het andere hedgefund stapt in én ook grote bedrijven waaronder Square en Microstrategy kozen ervoor om hun liquiditeiten van honderdenden miljoenenen om te zetten van de aan inflatie onderhevige dollar in een hedge tegen het monetair systeem: bitcoin.

Een echte asset class

In 2020 is bitcoin geëvolueerd tot een echte asset class, die prachtig naast goud en zilver kan bestaan. Bitcoin is ontzettend schaars, heeft intrinsieke waarde door het Proof Of Work Protocol en overstijgt daardoor alle verwachtingen.

Een schril contrast met de euro of de dollar, die wij waarde geven door ons vertrouwen in de munten en de inmenging van de centrale banken, die er op hun beurt een potje van maken. Eigenlijk is de euro of de dollar wat de gek ervoor geeft. Geef mij maar die bitcoin.

Chocolade 2 euro munt mét ongeveer de zelfde intrinsieke waarde als een ‘echte’ 2 euro munt.



Echter is de ‘echte’ euro gebaseerd op vertrouwen en heeft daarom waarde.



Maar eigenlijk is het gewoon: wat de gek er voor geeft, toch?! @NOS



P.S. ze smaken heerlijk ?? pic.twitter.com/5ZZ5hsQlp2 — Madelon Vos (@MadelonVos__) December 15, 2020

Bitcoin als safe haven

Deze week feliciteerde mijn fijne collega AJEE mij via Twitter met de koerswinst. Iets wat niet voelde als overwinning. Bitcoin heeft pas echt gewonnen als naar mijn mening de fundamentele problemen die Satoshi Nakamoto in 2008 reeds herkende zijn opgelost. En daar zijn we nog lang niet.

Tot die tijd verwacht ik dat meer en meer mensen, ondernemingen, grote institutionele beleggers en zelfs banken hun heil zullen vinden in bitcoin als safe haven in tijden van economische onrust en wellicht in de toekomst zelfs als betaalmiddel.

Afscheid

En nee, dit is geen pitch voor bitcoin. Dit is mijn afscheidsbrief aan u, lezer. Het is voor bitcoin de tijd waarin die floreert. Voor mij is het nu de tijd om te werken áán mijn bedrijf, in plaats van vóór mijn bedrijf. Het is tijd om verder te gaan.

Maar. Vanuit hier wil ik dan ook mijn dankbaarheid uitspreken naar u, lezer. Naar het feit dat u mij, sinds 2016 wist te omarmen en mij het vertrouwen gaf om iedere week voor u te mogen publiceren.

Ik heb er lange tijd van mogen genieten en nu is het tijd om verder te groeien. 2020 was een jaar om nooit te vergeten, maar ook voor 2021 staan er prachtige dingen op de planning, waarin bitcoin en vermogensopbouw de hoofdrol spelen. Dit afscheid is dan ook niet definitief.

Dat betekent dat u mijn hoofd niet meer zal zien op de hoofdpagina van IEX.nl. Zoals u weet, ben ik zeer actief content aan het maken, en dat blijft zo. U kunt mij dan ook volop blijven volgen op Twitter en op YouTube. In de loop van 2021 zullen daar nieuwe producties op verschijnen.

'PlanB'

Aanstaande vrijdag gaan we met een knaller dit jaar uit en spreken we met een wel heel bijzondere gast, namelijk the one and only ‘PlanB’, over de bitcoin(r)evolutie. Ik moedig u dan ook van harte aan om vrijdag om 12:00 CET voor de buis te zitten en samen met mij en PlanB het nieuwe jaar tegemoet te gaan.

Voor nu sluit ik af en dank ik iedereen die trouw mijn columns gelezen heeft en dank ik IEX voor het vertrouwen. Voor nu, bedankt en tot ziens!

Hier vindt u een link naar het filmpje: