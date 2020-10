De koers van bitcoin is eindelijk in beweging.

Zo’n twee weken geleden schreef ik nog over het feit dat er een hoge mate van volatiliteit aan zat te komen. Inmiddels is de koers van bitcoin weer aan een opwaartse beweging begonnen. In een week tijd wist die met 8% te stijgen.

De koers

Kijkend naar het grote plaatje is duidelijk de symmetrische driehoek met opwaartse uitbraak zichtbaar. De koers bevond zich enkele weken aan de onderkant van het opwaartse (gele) trendkanaal en de vraag was of dit trendkanaal sterk genoeg was om deze opwaartse trend te kunnen continueren. Tot op heden is de trend sterk genoeg gebleken.



Wanneer we inzoomen op de 4-uursgrafiek is duidelijk een driehoekspatroon zichtbaar. De uitbraak van deze symmetrische driehoek had een 50/50 kans op een opwaartse of een neerwaartse richting.



Op 8 oktober brak de koers opwaarts uit. Dit was tevens het moment waarop er een andere belangrijke gebeurtenis plaatsvond. Jack Doorsey, de oprichter van Square en CEO van Twitter kondigde middels een drie pagina’s tellende whitepaper aan dat zijn bedrijf 50 miljoen aan bitcoin had gekocht. Het is zeer waarschijnlijk dat beleggers hebben gereageerd op dit nieuws.

Vlak na de uitbraak had de koers een mogelijk koersdoel van $11.550. Gisteravond - 12 oktober - werd dit koersdoel bereikt. We zien op de RSI lichte negatieve divergentie en er is een mogelijkheid dat deze nog versterkt zal worden, waardoor de koers mogelijk op de korte termijn even een adempauze kan nemen. De verwachting is echter wel dat de koers de komende periode binnen de opwaartse trend zal blijven.

Zolang de koers boven de sterke supportlijn op $11.200 blijft, ligt het niet in de lijn der verwachting dat die terugvalt richting de onderkant van de opwaartse trend, of zelfs daarbuiten.

Samenvatting