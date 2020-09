Bitcoin: volatiliteit op komst

Nog niet eerder stond de koers van bitcoin zo lang boven de $10.000. 64 dagen om precies te zijn, een nieuw record dus. De koers van bitcoin ligt al een poosje behoorlijk stil en de volatiliteit is ver te zoeken.

Ondanks de val aan het begin van de coronacrisis in maart, wist de koers vanaf $3500 weer op te krabbelen. Hij hangt al enige tijd tussen de $9800 en de $12.000. De verwachting is dat we de komende tijd een hoge mate van volatiliteit zullen gaan zien.

Kijkend naar het grote plaatje zien we op de daggrafiek de uitbraak van de symmetrische driehoek eind juni. Deze uitbraak kan de koers naar $26.000 brengen. Een uitbraak als deze gaat echter niet in een rechte lijn omhoog.

Vooralsnog lijkt dat wel het geval te zijn. Maar onthoudt: niets is wat het lijkt, en dat geldt al helemaal voor de cryptomarkt.

De koers

Voor het gemak heb ik even de 12-uursgrafiek van de bitcoinkoers erbij gepakt. Hierop is duidelijk de opwaartse trend zichtbaar. Te zien is echter ook dat de toppen binnen deze trend steeds lager worden. Er is dan ook een duidelijke afbouw van de koers zichtbaar.

De grafiek loopt uit in een punt. Tezamen met de lage volatiliteit en een RSI rond de 50 wekt dat de verwachting dat een nieuwe forse beweging aanstaande is.

De koers kan minstens 1000 dollar omhoog of omlaag schieten. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de koers de oude (goene) weerstandslijn nog een keer test en hierbij ook meteen de - op deze plaats eerder besproken - CME-gap dicht.

Een ander uiterste kan zijn dat de koers richting de bovenkant van de opwaartse trend schiet. Het is voor een koers echter altijd makkelijker om de weg van de minste weerstand te kiezen, en dus omlaag te zakken.

De stoploss wordt dan ook vlak onder de gele lijn rond $10.300 gehangen. Een uitbraak boven de witte lijn geeft een koopsignaal af.

Momenteel is de koers stuck in the middle en is het wachten op een opwaartse uitbraak boven de witte lijn (koopsignaal) of een neerwaartse uitbraak onder de gele lijn (verkoopsignaal).

Samenvatting