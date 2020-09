Bitcoin onder de $10.000

Donderdag 3 september wist de koers van bitcoin fors te dalen. Deze daling zette voort richting de $10.000. De paniek onder menig handelaar sloeg toe, toen de koers daaronder zakte. De vraag “How low can we go” werd een ding op crypto-Twitter.

In slechts 7 dagen tijd wist de koers van bitcoin met 17% te dalen. Volgens analisten geen man overboord. Dit had namelijk van alles te maken met de eerder besproken CME-gap.

Even het geheugen opfrissen: in de column van 8 augustus had ik het reeds over de ontstane gap op de bitcoinfutures van de CME. In tegenstelling tot de bitcoinbeurzen die 24 uur per dag open zijn, sluit de futureshandel van de CME in het weekend. Hierdoor ontstaan er zogenoemde gaten op hun grafiek.

De koers opende na het weekend veel hoger dan dat deze de vrijdag ervoor sloot. Hierdoor ontstond er een gat op de grafiek van de CME Group-futures. Het is niet bewezen dat de koers iedere keer terugkomt op de plek waar het gat is ontstaan, maar het gebeurt wel vaak. Daarom is het verstandig om dit gat in de gaten te houden.

Het gat bevindt zich tussen $9900 en $9700. Het gele vlak toont waar de koers naar terug zou kunnen vallen.

Op de koersgrafiek was kortstondig enige positieve divergentie te zien, wat resulteerde in een minimale opleving. Het lijkt er dan ook op dat de koers op zoek is naar een bodem rond dit niveau.

Wanneer de koers het gele vlak bereikt en de CME-gap gevuld heeft, kan de weg opwaarts vervolgd worden. We wachten op verdere positieve divergentie.

