'Bitcoin naar 500 K'

De broers Winklevoss - bekend van hun vroege samenwerking met Mark Zuckerberg en nu bitcoinbeleggers - weten het zeker: bitcoin is op weg naar $500.000. In een eerder deze week verschenen blogpost laten Cameron en Tyler Winklevoss hun licht schijnen over de toekomstmogelijkheden van de cryptomunt.

De broers hebben meerdere argumenten voor de verwachte stijging van de koers. Het monetair systeem zou stuk zijn, zo stelt de tweeling. Tyler en Cameron wijzen op het feit dat er biljoenen dollars door de overheid bijgedrukt worden, wat kan lijden tot inflatie. Ook Fed-voorzitter Jerome Powell gaf donderdag in z’n speech aan niet vies te zijn van een beetje (meer) inflatie.

Schulden

De manieren waarop dat wordt afgehandeld (wanbetaling, bezuinigingen, devaluatie) zouden volgens het artikel nog meer inflatoire druk op het systeem met zich meebrengen en daarbij andere problemen veroorzaken. Ze doelen hiermee op het beleid dat schulden financiert met nog meer schuld.

Er wordt verwacht dat de Amerikaanse schuldquote door de coronapandemie dit jaar meer zal stijgen dan in de afgelopen 10 jaar. Maar, zo stellen de broers, "zelfs vóór Covid-19, en ondanks de langste bull-run in de economische geschiedenis van de VS, gaf de regering geld uit als een dronken zeeman, verlaagde ze belastingen als [frauderende elektronicazaak] Crazy Eddie en drukte ze geld als een bananenrepubliek."

Veilige havens

Verderop wijst de post erop dat de safe havens waarin in een periode als deze een toevlucht wordt gezocht, ook problemen zouden hebben. Olie lijdt – mede door de coronacrisis - onder het feit dat er meer aanbod is dan vraag. Daarbij verwachten de broers dat de vraag naar olie de komende jaren zal afnemen, aangezien er milieuvriendelijker alternatieven op de markt zijn.

Ten aanzien van goud zeggen de gebroeders Winklevoss het volgende: hoewel het momenteel een betrouwbare manier van waardeopslag is en "de klassieke inflatiehedge", zal commerciële mijnbouw op asteroïden mogelijk een bedreiging vormen voor goud. Ook stellen zij dat edelmetaal – helemaal tijdens lockdowns - lastig te transporteren is.

Bitcoin, ook wel 'native internetgeld' genoemd, lost dergelijke problemen op, beweren ze.

"Bitcoin is niet alleen een schaars goed, het is de enige bekende grondstof in het universum met een te voren vastgelegde voorraad", aldus het artikel. Ook vanwege andere voordelen - makkelijker te bewaren dan olie of goud en goed te beveiligen - is bitcoin "tien keer beter goud dan goud", schrijven ze.

Opwaarts potentieel

Sinds de lancering heeft bitcoin snel terrein gewonnen. De verwachting van de Winklevossbroers is dan ook dat deze trend zich voortzet.

Volgens de blogpost zou dit alles samen een prijs van $500.000 per bitcoin kunnen betekenen. Over de periode waarin dit zou moeten plaatsvinden, laten de broers niks los. De vraag is echter hoe de – mogelijk aan hyperinflatie onderhevige - economie er dan bijligt.

Vooralsnog moeten wij ons vooral baseren op de huidige koers en dat is dan ook wat we gaan doen.

De koers

In de grafiek zien we dat bitcoin zich nog steeds in een prachtige opwaartse beweging bevindt.

De weg richting een nieuw all-time high is nog steeds intact. Op de 4-uursgrafiek is te zien dat bitcoin uit een broadening pattern gebroken is. De koers heeft reeds zijn target gehaald, maar er zit nog opwaartse potentie in tot $12.110.

Als de koers boven de $12.110 uitbreekt, zal de opwaartse trend worden hervat. Let daarbij op de RSI: er is kans op negatieve divergentie de komende weken.

Vooralsnog is op de korte termijn geen duidelijk koerspatroon zichtbaar. Daarom ligt de focus momenteel op de groene steunlijn en de witte weerstandslijn.

Samenvatting