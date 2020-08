De koersen van goud, zilver en bitcoin zijn begin dit jaar aan een onverwachte opmars begonnen. Goud was tot vorige week zelfs de beste presterende beleggingscategorie van 2020. Maar gisteren begonnen de koersen ineens te tuimelen, en menig kersverse goudbelegger vroeg zich af of dit het einde was van de stijgende trend.



Geen enkele koers gaat in een rechte lijn omhoog. Koersen moeten om adem komen en lassen eens in de zoveel tijd een ‘adempauze’ in. Dat is niet meer dan normaal. De weg die goud en zilver, maar ook bitcoin ingeslagen hadden was in mijn ogen een relatief snelle en wellicht zelfs een tikkeltje ongezonde stijging.

Gold's selloff accelerates after the inflation data, dropping the most in dollar terms since March. You'd think that higher inflation would push more investors into gold.... pic.twitter.com/wxa7OMaio5 — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) August 11, 2020

Bitcoin blijft achter

Nu goud en zilver een korte retrace (correctie) hebben gehad, kunnen zij zich opmaken voor een nieuwe opwaartse beweging. Maar bitcoin blijft op dit moment achter.

Net zoals goud en zilver heeft ook de bitcoin sinds begin dit jaar een behoorlijke opmars gemaakt. Net zoals de bovengenoemde edelmetalen kreeg ook bitcoin een behoorlijke tik aan het begin van de corona crisis. En net zoals goud en zilver (op 20 juni) brak ook de bitcoin (22 juni) opwaarts uit. Maar een retrace blijft bij de cryptomunt voorlopig uit…



Het is op zijn minst wonderbaarlijk te noemen dat deze drie koersen zo gelijk met elkaar lopen. De vraag is dan ook nu of bitcoin een tijdelijke retrace zal ondervinden, evenals goud en zilver.

Vooralsnog zijn er geen zeer duidelijke signalen (negatieve divergentie of een patroon) die wijzen op een mogelijke neerwaartse beweging. Vorige week spraken we over de gap op de futuresmarkt. Deze is nog steeds aanwezig.

Of bitcoin het patroon van zilver en goud zal volgen is vooral een kwestie van de steunlijn behouden. Zolang de koers boven de $11.120 blijft, zal hier een forse daling achterwege blijven.

Lange termijn Bullmarkt

Op de lange termijn is de koers van bitcoin nog steeds op weg naar een nieuwe all-time high. De bullmarket is op een prachtige wijze van start gegaan, maar schrik dus vooral niet wanneer er kortstondig een lagere prijs op het bord zal staan.







