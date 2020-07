Bitcoin breekt uit boven de $10.000

If you can’t beat them, join them, was het eerste dat in mij opkwam toen ik de volgende kop las: "Amerikaanse banken mogen van toezichthouder bitcoin en crypto bewaren voor klanten." De toezichthouder lijkt te zijn gezwicht.

Vorig week publiceerde het U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) een brief waarin werd bevestigd dat alle nationale Amerikaanse banken crypto’s mogen bewaren voor hun klanten.

Traditionele bankdienst

De aankondiging "is van toepassing op nationale banken en federale spaarverenigingen van elke omvang" en stelt dat dergelijke bewaardiensten "een moderne vorm van traditionele bankactiviteiten in verband met bewaardiensten" vertegenwoordigen.

Nog geen maand geleden vroeg het OCC het publiek om input over de digitale activiteiten van Amerikaanse banken ten aanzien van cryptocurrencies en blockchain.

Het OCC stelt daarnaast dat banken een waardevolle toevoeging aan de algehele spaaropties voor crypto’s zouden zijn. Volgens het OCC zijn de huidige custodian services minder betrouwbaar dan een bank.

Groot nieuws?

Groot nieuws zou je zeggen, maar het bleef relatief onopgemerkt. Geen grote media die kopten over het ‘heuglijke’ nieuws. In mijn ogen toch best vreemd, want zeg nou zelf: wie had ooit gedacht dat een bank bitcoins en andere crypto’s voor je zou mogen bewaren?

Op CryptoTwitter werd meteen volop gespeculeerd: is dit nu goed of juist slecht voor bitcoin? Zal het institutionele geld nu sneller instappen.?

De toekomst zal het leren. Laat duidelijk zijn dat het hier slechts om bewaren gaat, en dus (nog) niet om het aan- en verkopen van cryptomunten.

Worteltechniek

Volgens Marc van der Chijs, aandeelhouder van cryptominingbedrijf Hut8, zou dit nieuws de acceptatie van bitcoin versnellen. Hij geeft echter wel direct aan zijn bitcoins zelf niet toe te vertrouwen aan een bank.

De reden dat bitcoin ooit in het leven geroepen is, was om het risico van die derde partij (het omvallen van een bank) uit te sluiten. Bij crypto ben je immers je eigen bank en heb je een ‘echte' helemaal niet nodig.

Terecht werd er aangeven dat op deze manier crypto’s juist ook weer gemakkelijk verboden kunnen worden. In China noemen ze dit de ‘worteltechniek’: men wordt eerst gepaaid met goed nieuws over een bepaalde dienst, en vervolgens wordt die de kop ingedrukt.

Tot op heden is dit echter niet het geval; banken lijken de crypto’s momenteel nog niet te kunnen verslaan. Meedoen is voor de bancaire sector momenteel wellicht de enige optie.

De koers

De koers van bitcoin doet het ten tijde van schrijven behoorlijk goed. De koers wist in slechts zeven dagen tijd met 16,3% te stijgen, en in de afgelopen 24 uur met 7%. Een relatief normale beweging in bitcointermen.

Ondanks dat de beweging relatief klein is, heerst er op CryptoTwitter een eufore stemming. De bitcoinkoers is namelijk door de psychologische grens van $10.000 gebroken én er gebeurde nog iets bijzonders…

Al maanden wordt er gekeken naar dezelfde grote symmetrische driehoek. Deze symmetrische driehoek staat al weken op het punt van uitbreken, en bij een patroon als dit is die uitbraak doorgaans fors.

Wie de klap-en-flapregel toepast, kan een koersdoel berekenen. Bij deze berekening wordt het verschil tussen het hoogste punt en het laagste punt van de driehoekformatie berekend, waarna dit verschil bij het uitbraakpunt wordt opgeteld.

In deze situatie ziet dat er als volgt uit: $19.808 - $3.101 = $16.707. Dit bedrag tellen we bij het uitbraakpunt rond $9980 op, en dat geeft ons een koersdoel van $26.687.

Hierbij dient in het achterhoofd gehouden te worden dat er een veiligheidsmarge van 35% wordt ingebouwd. Wanneer de koers 65% van het koersdoel ($17.346) bereikt, begint een handelaar vaak met afbouwen van de portefeuille, tenzij er een nieuw koerspatroon in de maak is.

Vaak vind er na een opwaartse uitbraak uit een driehoek een hertest plaats van de oude weerstandslijn, die dan een nieuwe steunlijn wordt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de koers met vallen en opstaan de weg richting berekend koersdoel $26.687 zal inzetten.

Dit is een proces wat maanden in beslag kan nemen. Bovendien heeft de koers nog wat belangrijke hordes te overwinnen. De eerste tussenliggende weerstand zien wij op $13.880, top van 26 juni 2019. Daarna op $19.666, de top van 17 december. Hoger dan dat is bitcoin nog nooit geweest..

Samenvatting