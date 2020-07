Grote uitbraak bitcoin is een kwestie van tijd

De markten zijn de afgelopen markten hard opgelopen, maar bitcoin blijft fors achter. Analisten kijken al maanden angstvallig naar hetzelfde patroon, dat bijna op zijn einde lijkt te lopen.

Het lijkt net alsof corona nooit heeft bestaan. Zie de S&P500, dé index die een betrouwbaar beeld van de Amerikaanse aandelenmarkt zou moeten geven. Deze index staat YTD op een plus van 0,85%.

Waar de omzetten van menig bedrijf binnen deze index behoorlijk hebben geleden onder de coronapandemie, is er op de beurs geen vuiltje aan de lucht.

Ondanks dat is de vlucht naar goud en zilver tijdens deze pandemie wel behoorlijk in omvang. Waar vele beleggers goud zien als gestold angstzweet, weet men ook dat beide fungeren als prima hedge tegen inflatie. In tijdens dat het vers geprinte geld tegen de muren klotst, mijn inziens geen onverstandige keuze.



Goud noteert momenteel een plus van 15% YTD, waar zilver er vanaf komt met een plus van slechts 10% YTD. De enige achterblijver in het rijtje is bitcoin. Dé ultieme hedge tegen het monetair systeem?

Fundamenteel valt lastig te onderbouwen waarom de koers van bitcoin achterblijft, gezien het feit dat bitcoin nog nooit eerder een crisis heeft meegemaakt. Overigens valt fundamenteel ook zeer lastig te onderbouwen waarom de aandelenmarkt zo floreert.

Het vers geprinte geld, dat voor meer werkgelegenheid zou moeten zorgen, komt hoogstwaarschijnlijk terecht op de verkeerde markten. Aan de werkgelegenheid is namelijk niet te zien dat er zo veel in geïnvesteerd is.

Koerspatronen

Technisch gezien valt er behoorlijk wat te onderbouwen. Al weken kijken we naar hetzelfde, inmiddels oersaaie, driehoekpatroon.

In de bovenstaande afbeelding ziet u een symmetrische driehoek. Deze – bijna perfecte – driehoek komt rechtstreeks uit het schoolboek voor de technische analyse.

In de technische analyse maakt men een kansberekening aan de hand van patronen. In het onderzoek naar koerspatronen van technisch analist Bulkowski wordt het volgende geleerd: deze symmetrische driehoek is x keer gesignaleerd en brak x keer opwaarts/neerwaarts uit en heeft daarmee een koersdoel van x.

De koers

Op deze manier kunnen we aan deze symmetrische driehoek toekennen dat er een kans van 52% is, dat de koers opwaarts uitbreekt. Daar hebben wij als handelaren dus precies niets aan. ‘Anticiperend kopen’ is in deze situatie uitgesloten.

Er wordt volop gewacht op de uitbraak en daar de koers zich aan de bovenkant van de driehoek bevindt, zijn alle ogen gericht op de bovenste weerstandslijn.

Op de bovenstaande afbeelding zien we de 4-uursgrafiek. Hierop is een prachtige driehoek in een driehoek te zien. Voor deze driehoek geldt hetzelfde: een kans van 52% op een opwaartse uitbraak. Wat wel een mooi gegeven is, is dat een uitbraak – volgens de klap en flap-regel - een potentieel koersdoel van minstens plus of min $1500 zal hebben.

Op CryptoTwitter wordt volop gespeculeerd over de datum van uitbreken. Ik verwacht dat de uitbraak eind deze maand, begin augustus plaats zal vinden. Deze uitbraak dient een candle te laten zien die sluit boven de weerstandslijn én op hoog volume wordt gevormd. Wanneer dit niet het geval is, wordt de uitbraak afgewezen.

Samenvatting