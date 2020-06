Bitcoin: bearish en bullish signalen

Niet alleen op de reguliere financiele markt, maar ook op de cryptomarkt begint het wat onrustig te worden. Sinds de coronacrisis lag de koers van bitcoin er rustig bij, maar daar lijkt toch verandering in te komen. We krijgen te maken met bearish én bullish signalen.

Vorige week verplaatsten bitcoinminers maar liefst $67 miljoen aan bitcoin. Volgens CryptoQuant, een blockchain-dataprovider, werd er vanuit twee Chinese mining-pools 7153 BTC verplaatst. Volgens onderzoeksbureau Glassnode is er daarnaast ook nog eens 2650 BTC verplaatst naar de bitcoinbeurs Bitfinex.

Yesterday we observed the largest flow of #bitcoin from miners to exchanges in over a year.



This was primarily due to large miner transfers to #Bitfinex, totalling 2,650 $BTC.



Chart: https://t.co/Erw5cYgIOi pic.twitter.com/ns9NsUScal — glassnode (@glassnode) June 24, 2020

Miners zetten hun Bitcoins klaar

De in totaal 10.000 bitcoins zijn nog niet op een exchange verkocht. Doorgaans worden grotere hoeveelheden aan bitcoin over the counter verkocht. Dit omdat het dumpen van grote hoeveelheden tegelijk niet ideaal is voor de verkopende partij. Als er een grote verkoopopdracht in het orderboek verschijnt, zal dat een behoorlijke koersdaling teweeg brengen.

Tezamen was dit de grootste miner outflow in een jaar tijd. Verondersteld wordt dat die nog wel even door zal gaan. Dit heeft alles te maken met de halving die eind mei plaats vond. Daarnaast nam de mining difficulty van bitcoin met 15% toe, wat mining van bitcoin behoorlijk duurder maakte. Een verdere koersdaling is vanuit dit perspectief dus zeker mogelijk.

Of stijgt de koers?

Glassnode kwam ook met bullish nieuws. Het aantal uitstaande bitcoins op exchanges bereikte het laagste punt in een jaar tijd. Dit wordt normaliter gezien als gunstig voor de koers, omdat investeerders veelal hun bitcoins van exchanges afhalen als ze die voor een langere tijd willen bewaren.

$BTC supply held on centralized exchanges drops to the lowest level since a year.#Bitcoin https://t.co/VkZi57n5cn — glassnode (@glassnode) June 7, 2020

Rust in de grafiek

Kijkend naar het grote plaatje zien we op de grafiek met weekcandles zeer duidelijk dat de koers binnen de driehoek blijft. De RSI en het volume liggen er dusdanig rustig bij, dat het ook niet in de lijn der verwachting ligt dat de koers op korte termijn opwaarts zal uitbreken.

Op de 4-uursgrafiek is duidelijk te zien dat de witte steunlijn relatief sterk is. Wanneer er positieve divergentie opgebouwd wordt, kan de koers weer omhoog richting $9500.De verkopende kant is momenteel echter aan de winnende hand.

Wordt er geen positieve divergentie gevormd dan is de kans groot dat de koers door de witte steunlijn zakt.

Samenvatting