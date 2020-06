Bitcoin: de definitie van geld

Bitcoin is geen nieuw type geld, volgens economen van de New York Fed. Dat was de kop van een artikel gepubliceerd op 18 juni op de website van die instelling.

Het statement luidt als volgt: “Bitcoin is misschien geld, maar het is geen nieuw soort geld.”

Om te zien wat er nieuw is aan bitcoin beschrijven economen Michael Lee en Antione Martin twee factoren, namelijk het ruilmiddel, en het uitwisselingsmechanisme. Geld is in hun ogen dat wat wordt geruild – het activum – en het uitwisselingsmechanisme is wat de ruil van het activum mogelijk maakt.

Vanuit dit perspectief zou geld, met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van Bitcoin, al eeuwen bestaan. Bitcoin is volgens de economen dan ook geen nieuwe vorm van geld, het is een nieuw type uitwisselingsmechanisme, en wel een dat verschillende soorten geld kan ondersteunen, evenals andere soorten activa.

Daarmee valt bitcoin onder 'fiatgeld', de omschrijving voor objecten zonder intrinsieke waarde. Bitcoin heeft waarde omdat het wordt gebruikt en men het van waarde acht.

De mogelijkheid om elektronische uitwisselingen te doen zonder een vertrouwde partij is echter compleet nieuw. Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat bitcoin grensoverschrijdend is en dat er geen backing is door een centrale bank of overheid.

Het artikel valt niet in goede aarde bij de Bitcoingemeenschap. Nic Carter, medeoprichter van Coin Metrics en partner bij Castle Island Ventures vond het een krankzinnig stuk.

fiat means 'by decree'. no one is decreeing or insisting that bitcoin be worth anything. no one is enforcing its value at the point of a gun.



