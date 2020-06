Wie schudt De Nederlandsche Bank wakker?!

Volgens het nieuwste rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) komt de kredietverlening door Nederlandse banken pas in gevaar bij een ‘perfect storm’.

Hiermee doelt de toezichthouder op een tweede coronagolf, die in 2021 voelbaar is. Pas dan komen de banken volgens de pandemie-stresstest van DNB dusdanig in gevaar dat ze “hun rol in het economische herstel niet meer kunnen vervullen”. Kortom: dan ontstaat er een systeemrisico. Dit is het ergst denkbare scenario in de ogen van een bankier.



Vooralsnog lijken banken de klap prima op te kunnen vangen, althans dat stelt De Nederlandsche Bank. Als Nederland dit jaar nog een tweede coronagolf krijgt, zal de economie met ‘slechts’ 12% krimpen.

Perfect storm

Wie had dat gedacht. De Nederlandsche Bank die spreekt van een ‘perfect storm’-scenario. De oplettende lezer van deze columns weet dat wij enkele maanden geleden al spraken over een perfect storm. Een perfect stom die voor de commerciële banken eigenlijk helemaal niet zo perfect is. Maar voor bitcoin wel. Het stormt immers al sinds 2008 en deze storm is alleen maar erger geworden.



In het scenario van een ‘perfect storm’ blijft het virus dusdanig lang onder ons dat het economisch herstel pas over twee jaar zal plaatsvinden. Het kredietrisico voor banken neemt dan fors toe. Consumenten en bedrijven zullen immers minder vaak hun leningen kunnen afbetalen, gezien de economische krimp en lagere werkgelegenheid.



Banken moeten hun financiering terugschroeven. Maar we zien dat zij juist in deze tijden minder reserve aanhouden, wat indruist tegen huidige protocollen.



De terminologie vind ik bijzonder interessant. Zo perfect is deze storm voor commerciële banken immers helemaal niet. Wellicht in de ogen van De Nederlandsche Bank juist wel? Een wervelwind die over de commerciële banken trekt, zou het introduceren van een eerder besproken CBDC vanuit de Nederlandsche Bank immers bevorderen. Centrale banken kunnen bijvoorbeeld niet omvallen én rekenen geen negatieve rente.

Angst voor langdurige storm

Uit de rapporten van de commerciële en centrale banken die dit weekend verschenen maak ik op dat er gevreesd wordt voor een langdurige storm. Het is dan ook vanaf nu alle hens aan dek. Redden wat er te redden valt. Dit geldt ook voor u. De beurs lijkt weer op te krabbelen, maar voor hoe lang weet niemand.



Linksom op rechtsom zal deze storm – hoe diep ook - goed doen voor zilver, goud en uiteindelijk mogelijk ook voor bitcoin.

Grote driehoek

De koers van bitcoin lijkt onveranderd sinds vorige week. Deze bevindt zich nog steeds in de grote driehoek.



Binnen deze grote groene driehoek is een kleinere driehoek zichtbaar. De koers heeft reeds geprobeerd om hier opwaarts uit te breken, maar vooralsnog zonder succes. Deze kleine driehoek is waar ons oog momenteel op gevestigd wordt. Deze dient – op hoog volume - uit te breken voor 16 juni.

Symmetrische driehoek

Dan de tweede grafiek.

In dit patroon zien we dat de toppen steeds lager worden, terwijl de bodems steeds hoger worden. Dit patroon wordt ook wel een symmetrische driehoek genoemd en heeft 50/50 kans op een opwaartse of een neerwaartse uitbraak.



De witte steun en weerstandslijnen dienen nauwlettend in de gaten gehouden te worden. De koers heeft een potentie van $1500 omhoog of omlaag, wanneer deze uit de witte driehoek breekt.

Samenvatting