Bitcoin: koers breekt uit! Of toch niet

Hoera! De koers van bitcoin stond dinsdag op $10k. De opwaartse uitbraak uit de grote driehoek was een feit.

Het was alleen slechts van korte duur, want ten tijde van schrijven bungelt de koers zo rond de $9500. Naar deze uitbraak was lang uitgekeken, omdat hij zeer veel koerspotentie heeft.

Voor we kijken naar de koersuitbraak, wil ik eerst even terug naar het model van PlanB. Het STF-model is veelbesproken. Op 1 juni publiceerde PlanB de onderstaande tweet:

Zoals je ziet in de bovenstaande afbeelding, is de eerste rode stip zichtbaar. De vraag is nu echter of het model standhoudt en zo ja, of dit de start is van de nieuwe bullmarkt.

Toch geen breakout

We hadden het natuurlijk gehoopt, maar het mocht niet zo zijn. Althans, vooralsnog. De koers is helaas weer terug de driehoek in geschoten. Het was dan ook geen breakout, maar een fakeout.

Kijkend naar de daggrafiek zien we momenteel het volgende.

De koers bevindt zich nog steeds – of eigenlijk opnieuw – binnen de grote groene driehoek. Dit betekent dat we weer moeten wachten op een uitbraak boven de groene/witte lijn. Deze uitbraak dient plaats te vinden op hoog volume, anders is de kans op een nieuwe fakeout zeer groot.

Op de bovenstaande grafiek is te zien dat zich binnen de grote groene driehoek ook een witte driehoek bevindt. Die moet u in de gaten houden. Een uitbraak uit deze driehoek kan een koersbeweging van meer dan $1000 teweegbrengen.

Het wachten is nu op die uitbraak. Deze dient – net als de uitbraak uit de grote driehoek – op hoog volume plaats te vinden.

Samenvatting