Inflatie of deflatie? Goud en bitcoin als hedge tegen de crisis

Inflatie, deflatie, stagflatie: begrippen die enkele maanden geleden voor de ‘gemiddelde Nederlander’ nog weinig betekenis hadden. Des te betekenisvoller zijn ze nu.

De vraag is: wat gaat het worden en welke gevolgen zullen hieruit voortvloeien? Duikelt de economie keihard ineen, met een implosie op de huizenmarkt en de aandelenmarkt tot gevolg? Of krijgen we door de verruiming van het monetaire beleid en de toename in de omloopsnelheid van het geld juist een forse prijsstijging? En dan is er nog de mogelijkheid dat hoge werkloosheid én hoge inflatie gepaard gaan met economische krimp: stagflatie.

Discussie

Waar een crisis mensen bij elkaar zou moeten brengen zorgt deze pandemie voor verdeeldheid, die verder gaat dan commentaar op de coronamaatregelen. Er wordt volop gediscussieerd over de toekomst van de economie en over wat goed is voor de Europese en wereldeconomie. Niet vanuit de overheid, maar voornamelijk door economen en centraal bankiers.

Economen breken zich het hoofd over wat er komen gaat. Er zijn zo veel verschillende factoren die er invloed op hebben: verdeeldheid in Europa, politieke onrust, een eventuele tweede coronagolf én het beleid van centrale banken.

ECB-beleid illegaal verklaard

Het beleid omtrent monetaire verruiming lijkt te falen. Nu zelfs het hoogste Duitse hof spreekt van illegale praktijken en Noord- en Zuid-Europa lijnrecht tegenover elkaar staan ten aanzien van de Euro-bonds, is Europa verdeelder dan ooit.

Aan de overkant van de Atlantische oceaan doet Trump er alles aan om zijn tweede termijn als president in te kunnen gaan. In China moeten opnieuw tienduizenden in lockdown en ook in Europa en de VS is de kans op een tweede golf nog steeds niet uitgesloten.

Rol centrale banken

De spelers met de meeste invloed op de toekomst zijn dan toch de centrale banken. Voor nu spreekt men over scenario’s waarin er eerst deflatie ontstaat waardoor huizenprijzen, tweedehands goederen en zelfs aandelen onder druk komen te staan. Daarna zullen - zodra de omloopsnelheid van het geld toeneemt - de prijzen in de supermarkten gaan stijgen.

Maar, of het echt zo zal lopen weet niemand. Gebleken is, dat we op onontgonnen terrein zijn. De ECB experimenteert volgens Klaas Knot al 6 jaar en zal dat blijven doen, tot ze iets beters gevonden heeft.

Hoe bescherm je je vermogen?

Beleggers bereiden zichzelf intussen voor op het ergste. Hoe bescherm je jezelf tegen situaties zoals de bovengenoemde?!

Goldman Sachs duikt ook bovenop dit vraagstuk. Zij hebben hun klanten uitgenodigd voor een meeting over inflatie, goud en bitcoin. Hoe Goldman precies over deze drie zaken denkt, weten we pas na 27 mei.

It’s happening.@GoldmanSachs: “Implications of Current Policies for Inflation, Gold and Bitcoin” pic.twitter.com/kjTGYSE9za — Mike Dudas (@mdudas) May 22, 2020

Er lijkt vanuit familiekantoren en de traditionele financiële wereld steeds meer interesse in bitcoin te zijn. Een dan met name in reguliere producten, zoals futures of fondsen.

De koers

De prijs van bitcoin profiteert er nog weinig van. Deze bevindt zich nog steeds in een zeer ruime symmetrische driehoek. Het is vooralsnog niet gelukt om boven de sterke groene weerstandslijn uit te breken. Een opwaartse uitbraak uit deze driehoek heeft een zeer hoog langetermijn-koersdoel.

Kijkend naar de vieruursgrafiek is een zeer zwak beeld te zien. De verwachting is dan ook dat de koers terug zal vallen naar de blauwe steunlijn, om daarna positief te kunnen divergeren. Pas als dat is gebeurd, kan de koers terug opwaarts keren om de groene weerstandslijn nogmaals te testen.

Tegen die tijd dient opnieuw bekeken te worden of de kracht in de markt sterk genoeg is om opwaarts uit de driehoek te breken. Vooralsnog zijn daar geen aanwijzingen voor.

Samenvatting