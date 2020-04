Crisis is perfect storm voor halverende bitcoin

Vorige week scheef ik over de BIS, de Bank for International Settlements. Waar de centrale banken zich opmaken voor de gevolgen van de coronacrisis, vormt die voor bitcoin ‘the perfect storm’. Bitcoin namelijk staat aan de vooravond van een van de belangrijkste gebeurtenissen ooit.

Het is rustig in bitcoinland. Er is weinig relevant cryptogerelateerd nieuws en ook de omzetten op de cryptobeuzen zijn laag. De traders wachten langs de zijlijn. Er wordt uitgekeken naar de belangrijkste gebeurtenis van het jaar: de bitcoin halving.

Nog 28 dagen en dan is het zover. Deze halving zal per definitie invloed hebben op het overleven van bitcoin. Een belangrijk moment voor de bitcoin-miners. De subsidie die zij voor het minen van een block ontvangen, halveert. Hoe dit opgevangen wordt door de miners zal van grote invloed zijn op de koers en dus veel impact hebben voor de handelaren en beleggers.

Minen

Maar hoe werkt dat nou precies? Het totale aantal bitcoins dat gemined gaat worden, staat vast. De inflatie ligt vast. Ongeveer elke 10 minuten komen er bitcoins vrij: beloning voor miners die een block hebben gevalideerd, dat wil zeggen: een MB aan bitcointransacties hebben geaudit. Tijdens de lancering van bitcoin waren dat er telkens 50, nu - twee halvings verder - nog 12,5. De inflatie wordt dus steeds minder.

Iedere 240.000 blokken vindt er zo’n halving plaats. Zo kan dus ongeveer worden voorzien wanneer de blocksubsidie voor miners halveert.

De case

Logischerwijs brengt het minen van bitcoin stroomkosten met zich mee. Deze kosten moeten opwegen tegen de opbrengsten. De kosten voor het minen van een bitcoin liggen in de VS gemddeld op $6851, en in Nederland is een kWh vier keer zo duur. Over 28 dagen zal de beloning voor de miners van 12,5 BTC naar 6,25 BTC halveren, terwijl de stroomkosten even hoog blijven.

Gevolg is dat er miners zijn die met verlies moeten minen als de prijs van bitcoin niet stijgt. In het bovengenoemde voorbeeld zou de koers moeten stijgen naar boven de $13.700. Gebeurt dat niet, dan zullen alleen de miners met de langste adem overleven.

Minen met verlies kan je enige tijd volhouden. Hoe lang is afhankelijk van de hoeveelheid kapitaal die er beschikbaar is. Hoe meer miners afhaken, hoe makkelijker het voor de overgebleven miners wordt om te minen. Het protocol past zich namelijk automatisch aan aan het aantal miners op het netwerk.

Voorraden dumpen

Maar wat zegt dit nu over de koers, want de miners zullen zelf de bitcoinprijs niet omhoog duwen…. En toch wachten beleggers af.

Er zijn vele voorbeelden van miners die een groot deel van hun geminede bitcoins aanhouden, omdat ze verwachten dat de prijs zal stijgen. Een plausibele mogelijkheid zou zijn dat de failliet gaande miners deze voorraden aan bitcoin, enige tijd na de halving, op de markt zullen dumpen. Dat zou een behoorlijke dip kunnen veroorzaken.

Zoiets heeft ook in 2016, na de vorige halving, plaatsgevonden. Dit kan de reden zijn dat beleggers rustig de halving en de gevolgen ervan afwachten.

De koers

We pakken er vandaag alleen het grote plaatje even bij. Mijns inziens is er te weinig volume en te veel marktomstandigheid om iets over de korte termijn te kunnen zeggen.

Wat we op het langetermijnplaatje zien is dat de koers sinds de low in februari 2019 in een opwaartse trend terechtkwam. Hierna kwam de koers in een negatieve trend terecht, maar zette wel een hogere bodem.

Sinds begin januari 2020 poogt de koers opnieuw opwaarts uit te breken, zij het zonder succes. We zien dan ook prachtige lower highers, maar higher lows.

Op de grafiek is zichtbaar dat de handelaren zich niet echt raad weten. De RSI en het relatief lage volume (lager dan het gemiddelde) benadrukken dit nog.

Al met al ziet het er op de lange termijn nog behoorlijk positief uit, aangezien we nog steeds een higher low hebben gezet. Wel heeft de koers ten tijde van de halving (12 mei) ruimte om de $4000 nog eens op de zoeken. Dat is namelijk de laagste steun van de neerwaartse trend. Dit staat of valt dus met wat fundamentele factoren.

Voor nu is $6800 een zeer belangrijke steun. Een daling onder dit niveau kan de koers rap verder omlaag brengen. De eerste steun daarna ligt dan rond de $6000. Maar kijkend naar de chaos in de economie en de inflatie van de dollar ziet het er wel degelijk positief uit, en kunnen we zelfs spreken van een perfecte storm voor bitcoin.

Samenvatting