Crypto in opmars

Vorige week scheef ik dat de rust met betrekking tot corona is wedergekeerd. Het feit wil dat we thuis moeten blijven en dat dit nu eenmaal de realiteit is waarin we leven. Het is zo, en daar moeten we het mee doen.

Hoe lang dit gaat duren weet niemand. En veel meer vragen blijven onbeantwoord. Hoe nu verder? Wat heeft dit voor gevolgen voor de economie? En vooral: hoe kunnen wij ons voordeel met deze situatie doen? Dat dacht ook de BIS, de Bank for International Settlements.

Cashloos bestaan

De bank der centrale banken ziet namelijk een toename in de populariteit van digitale betalingen ten tijde van deze coronacrisis, en dat is logisch. Pinnen wordt aangeraden, om verspreiding van het virus via contant geld te voorkomen. Corona zou de populariteit van digitale betalingen kunnen versnellen.

In een rapport verschenen op 3 april gaf de BIS aan te verwachten dat de houding van de burger ten aanzien van cash als gevolg van de coronapandemie zal veranderen.

Overheidscrypto

Door deze pandemie zou er volgens dit rapport eerder behoefte aan een Central Bank Digital Currency (van overheidswege uitgegeven cryptomunt) kunnen zijn. In de context van de huidige crisis zou een CBDC moeten worden ontworpen om toegangsmogelijkheden te bieden tot de niet-bancaire en contactloze technische interfaces die geschikt zijn voor de gehele bevolking.

Stap één is nu in gang gezet en er zijn prototypes in de maak. Hoe snel deze de plaats van de huidige euro of dollar zouden innemen is nog maar de vraag. Vooralsnog wordt er nog steeds betaald met cash en het is ook niet duidelijk of deze betalingen na de crisis volledig zullen verdwijnen.

Voordelen van zo’n CBDC voor u als burger zie ik voorlopig niet. Het gaat nog steeds om een munt uitgegeven door een centrale instantie die aan de knoppen zit… maar dan zonder cash. Wel maakt een CDBC het uitgeven van helikoptergeld makkelijk. Kortom, genoeg stof om over na te denken.

Bitcoin: de koers

Door naar de cryptocurrency genaamd Bitcoin. De koers van de digitale munt liep de afgelopen week weer ietsje op. Het bord noteert een plus van iets meer dan 12% ten tijde van schrijven.

Door de liquiditeitscrisis heeft de koers het behoorlijk zwaar gehad, maar inmiddels lijkt daar een einde aan te komen. Op de daggrafiek is duidelijk te zien dat de koers uit de neerwaartse trend gebroken is en momenteel een bodemformatie vormt.

Zo'n formatie start voorafgaand aan een opwaartse trend. Het einde is in zicht, maar het is duidelijk dat we er nog niet zijn. Het volume is namelijk zeer laag en loopt nog steeds af.

Kijkend naar de 4-uursgrafiek zien we hogere toppen, op zichz een goed teken. Het volume loopt echter af, terwijl het juist de trend zou moeten bevestigen. Hierdoor heb ik mijn twijfels over de doorbraak van $6.800; de trend is in mijn ogen niet sterk genoeg.

Een opwaartse uitbraak boven de $7.200 dient gepaard te gaan met hoog volume. Dit lijkt mij een tijdelijk plafond. De koers kan terug naar de $6.800, en mocht deze steunlijn niet houden, dan ligt de volgende op $.6.000.

Samenvatting