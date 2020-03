Na drie weken chaos op de financiële markten, lijkt de rust wedergekeerd. Niet alleen op de beurs is het relatief rustig, ook op de cryptomarkt lijkt men van de schrik bekomen.

Men realiseert zich meer en meer dat de uitbraak van het coronavirus een lange nasleep zal hebben. Hoe lang precies weet niemand. Maar dat deze dip slechts het begin was, is meer dan duidelijk.

Monetaire steun

De schrik op de markt was de afgelopen weken fors voelbaar: meerdere noodpakketten vanuit zowel de Fed als de ECB werden aangekondigd. De markt reageerde hier positief op, en dat kon ook bijna niet anders gezien de omvang ervan.

We staan aan de vooravond van een nieuwe economische crisis en wereldwijd proberen overheden en centrale banken met man en macht te redden wat er te redden valt.

De geldpers

Voor bitcoin is dat anders: centraal bankiers noch overheden bepalen het beleid. Waar de Fed en de ECB ongelimiteerd geld bijdrukken doet bitcoin het tegenovergestelde. Alsof het zo bedacht was. Al tien jaar geleden wisten we dat dit moment zou komen… de halvering van het aantal nieuw geproduceerde bitcoins.

Het is bijna ironisch om te zien dat de wereldeconomie de ene na de andere geldinjectie nodig heeft, terwijl de aanwas van nieuwe bitcoins iedere vier jaar schaarser wordt. Nog slechts 44 dagen te gaan en dan is het moment daar.

De koers

Intussen is het op de markt rustig. Bitcoin noteert een kleine plus van zo’n 3%, maar worstelt nog steeds met de weerstand van $6850. Diezelfde weerstand waar de koers vorige week ook al tegenaanbotste.

De trend vanaf juli 2019 is nog steeds neerwaarts. Te zien is dat de koers zeer duidelijk moeite heeft met de weerstand rond de $6850. Wel is de koers deze week uit de neerwaartse trend gebroken, zij het op laag volume. Kort hierna was dan ook weer een duidelijk neerwaartse reactie zichtbaar.

Op de 4-uursgrafiek zien we dat het volume behoorlijk laag is ten opzichte van enige tijd geleden. Als nieuwe speculanten de markt betreden, zal dit direct zichtbaar zijn en resulteren in een nieuwe duidelijke opwaartse of neerwaartse beweging.

De verwachting is dat de koers tussen de $5900 en de $6850 zal blijven schommelen tot het volume toeneemt. Dan dient er duidelijk een kant gekozen te worden.

De koers heeft op de korte termijn een hogere bodem gezet, wat suggereert dat de koers eerder opwaarts dan neerwaarts uit de eerder genoemde zijwaartse trading range zal breken. Een opwaartse uitbraak boven de $6850 zal de koers richting de $10.000 brengen.

Samenvatting