Onzekerheid op de markten maakt bitcoin geen safe haven

Waar de beurs vorige week opende op 617 punten, staat deze precies een week later 77 punten lager. Een forse daling dus en ook andere beurzen wereldwijd zijn besmet geraakt met de paniek naar aanleiding van het coronavirus.

Beleggers zijn onzeker, en als beleggers ergens niet tegenkunnen dan is het wel onzekerheid. Dit resulteerde vorige week in muren met verkooporders.

Digitaal goud

Waar de beurskoersen daalden, daalde bitcoin vrolijk mee. Wie had dat gedacht?! Bitcoin werd immers als een vorm van digitaal goud beschouwd. Bitcoin wordt vaak gezien als ‘safe haven’ en een hedge voor economisch mindere tijden.

Omdat de prijs van goud begin vorige week fors bleef stijgen, had men verwacht dat bitcoin hetzelfde zou doen. Niets bleek minder waar: de koers liep in fors tempo omlaag en ook goud maakte eind vorige week een duikvlucht. Tot op heden is er echter geen enkele correlatie aan te tonen tussen de koers van bitcoin en die van goud.

De koers

De opening op de Nederlandse en Amerikaanse beurs verliep maandagochtend zeer rustig, en de koers van bitcoin deed het zelfs behoorlijk okee. Die steeg in 24 uur met 2,74%, maar ten opzichte van vorige week was dat nog steeds meer dan 9% lager.

Ten tijde van schrijven ziet het grote plaatje er prachtig uit. We pakken de daggrafiek er even bij. Daarop is te zien dat de koers koers kortstondig neerwaarts uit de opwaartse trend gebroken is en momenteel de bodem aanstampt. De RSI bevond zich behoorlijk laag en de eerste groene candle is reeds gesignaleerd.

We wachten op de tweede candle die zich in de loop van vandaag zal vormen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook een groene zijn. In de ideale situatie - die een nieuwe opwaartse trend bevestigt - zien wij hogere toppen in dit time frame. Om in te kunnen schatten of we die inderdaad zullen gaan zien, zoomen we in op een korter timeframe van 4 uur.

Op de bovenstaande afbeelding is te zien dat de koers kortstondig positieve divergentie ondervond. Deze divergentie ontstaat wanneer de bodems van de koers neerwaarts verlopen terwijl de bodems op de RSI reeds opwaarts gaan. Deze divergentie had een opwaartse positieve beweging tot gevolg.

Voor nu is er geen indicatie dat de koers boven de $9007 uit zal breken. De koers zal dan ook tussen de $8500 en de $8980 blijven bungelen tot verdere patronen of signalen op de indicatoren zichtbaar zijn.

Samenvatting

Bitcoin heeft vooralsnog geen correlatie met goud;

De bodem van de koers lijkt te zijn aangestampt;

Hogere toppen zullen de nieuwe opwaartse trend bevestigen;

De koers zal voorlopig tussen de $8500 en de $8980 schommelen.

