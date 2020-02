Prijsanalyse bitcoin: In de ban van het coronavirus

Pas twee maanden na de uitbraak van Covid-19 ofwel het coronavirus, is de paniek op de markt eindelijk voelbaar. Het begint nu dan toch ook eindelijk in de hoofden van de beleggers door te dringen dat het virus catastrofale gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie.

Niet het virus zelf, maar maatregelen om het in te perken jagen beleggers schrik aan. Enkele weken geleden bleek al dat niet alleen de luchvaartmaatschappijen onder druk lagen, maar dat ook auto- en hardwarefabrikanten vreesden voor hun productiecapaciteit. Onder andere Apple en Hyundai voorzagen problemen door de lockdowns van verschillende steden in China.

Ook bitcoin ‘dupe’ van coronavirus

Ook bitcoin ondervond hier gek genoeg hinder van. Enkele weken geleden gaf bitcoinondernemer Marc van der Chijs in de podcast Cryptocast al aan dat hij zich zorgen maakte over de verspreiding van het virus.

Hij benadrukte dat de hashrate (rekenkracht) naar verwachting omlaag zou gaan, omdat ook de miners in China in lockdown zaten. Niet veel later werden er inderdaad miningmachines uitgezet en ook de productie van nieuwe miningapparatuur kwam stil te liggen. Dit zorgde voor een afname van de hashrate.

Ook verwachtte Van der Chijs dat de prijs van bitcoin zou oplopen als gevolg van het virus. Beide ontwikkelingen zouden voor hem gunstig zijn, omdat hij zijn bitcoinminingapparatuur in Canada heeft staan.

Naast bitcoin profiteerde ook goud van de angst omtrent het coronavirus. De koers van goud lijkt dan ook in een stroomversnelling terecht te komen. De enige achterblijvers waren tot nu toe de koersen op de beurzen in Europa en Amerika.

Laatste druppel

Gisteravond werd een trein die onderweg was van Italië naar Oostenrijk tegengehouden. De oorzaak was een vermoedelijk aan Covid-19 lijdend persoon aan boord van deze trein. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. De AEX opende vandaag 3% lager en het is nog de vraag wat het voor Amerikaanse beurs zal betekenen. De schrik zit er in ieder geval goed in.

Beleggers zijn dan ook niet bang om zelf besmet te raken, maar kijken vooral naar de gevolgen voor de economie. De economische activiteit in gebieden die in ieder geval twee weken in lockdown zitten zal natuurlijk drastisch afnemen, wat over de gehele wereld voelbaar zal zijn.

Of de koers van bitcoin, zoals Van der Chijs enkele weken geleden stelde, stijgt als gevolg van economische spanningen rondom het virus, is natuurlijk lastig te achterhalen. Welis het zo dat de koers rond de $10.000 bungelt.

De koers

Zoals vorige week vermeld zakte de koers van bitcoin uit de neerwaartse trend. Dit was absoluut geen reden tot paniek en juist gezond. Zolang de koers niet onder de $9450 zou komen, was deze beweging niets meer dan een gezonde correctie.

De bodies van de candles zijn, zoals te zien op de onderstaande grafiek, niet onder de $9550 geweest. Perfect dus. De kortstondige neerwaartse en zijwaartse beweging maken het mogelijk om de opwaartse trend op een gezondere manier voort te zetten. Momenteel zien we echter nog geen duidelijke bewegingen die duiden op een forse opwaartse uitbraak.

Wel is zichtbaar dat de koers in een symmetrische driehoek wordt gedrukt. Deze driehoek heeft doorgaans evenveel kans op een opwaartse als op een neerwaartse uitbraak. Bij het traden van deze driehoek wordt dan ook aangeraden om te wachten op bevestiging van de uitbraak.

De beweging die op deze uitbraak zal volgen zal een omvang hebben van ongeveer 500 dollar, wat resulteert in een koersdoel van $10300 opwaarts of $9350 neerwaarts. Vooralsnog geeft de indicator noch het volume zekerheid over de richting van de uitbraak.

Zoals eerder gesteld dient er pas geanticipeerd te worden wanneer de eerste 4-uurs candle buiten de driehoek gesloten is. De koers dient tijdens deze beweging niet onder de $9000 te dalen.

Samenvatting