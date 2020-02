Prijsanalyse bitcoin: Koers omlaag

De koers van bitcoin maakt sinds begin dit jaar een prachtige opwaartse beweging. Opwaartse bewegingen dienen echter gepaard te gaan met momenten waarop de koers even tot rust kan komen.

Deze momenten waren de afgelopen weken echter nauwelijks op de grafiek van bitcoin te zien. Tot afgelopen weekend. Toen werden de crypto-enthousiastelingen namelijk weer even met hun neus op de feiten gedrukt: Bitcoin kan ook omlaag. En dat is juist goed!

Ongezonde stijging

Sinds januari van dit jaar bevond de koers van bitcoin zich in een forse opwaartse trend. Deze trend kenmerkte zich door hogere toppen en hogere bodems, met tussendoor enkele momenten van rust en kortstondige neergang.

De koers leek echter sinds eind januari steeds minder aan kortstondige dalingen onderhevig te zijn. Iets wat wel nodig is, om deze stijging ‘gezond’ te kunnen noemen. Dit trendkanaal ontstond eind januari toen de koers van bitcoin rond de $8300 stond. Vanaf dat moment leek te koers ‘ongezond hard’ omhoog te gaan.

What goes up...

Iets dat keihard omhoog gaat, komt soms ook net zo hard weer naar beneden donderen. Op zaterdag 15 februari viel de koers van bitcoin – die zich op dat moment ruim boven de $10.000 bevond - uit het opwaartse trendkanaal. En ten tijden van schrijven bevindt de koers zich rond $9600. De vraag is nu: waar gaat dat heen?!

Zoals ik al eerder aangaf is de koers behoorlijk hard omhoog geschoten - bijna 20% in enkele weken tijd. Neerwaartse bewegingen gaan met veel emotie gepaard en ook nu zien we een vlijmscherpe reactie.

De paniek die bij een neerwaartse beweging ontstaat is veel beter voelbaar dan de euforie bij een opwaartse beweging. Het feit dat de koers rond de psychologische grens van 10.000 bungelde is natuurlijk ook nog een factor.

De koers bouncet dus terug en dat is - zoals ik al eerder zei – hartstikke gezond. Kijkend naar de daggrafiek is dan ook te zien dat de beweging die in de eerste afbeelding een stuk groter leek, in proportie behoorlijk meevalt.

Op $9450 is een cruciaal punt voor de koers. Komt die daaronder, dan is een koersval terug richting $8800 of zelfs $8600 mogelijk. Tot op heden lijkt deze correctie niet meer dan normaal.

Als de koers weer boven de $9750 uitbreekt, kan de opwaartse beweging richting $10.000 rustig aan worden hervat. De RSI bevindt zich op de uurgrafiek erg laag en het is dan ook wachten op het ontstaan van positieve divergentie, die de koers weer op kan liften. Wanneer de RSI weer terug het 30-70-kanaal inschiet ontstaat een koopsignaal.

Samenvatting