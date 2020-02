Prijsanalyse bitcoin: Duitse banken willen bitcoin aanbieden

Sinds de nieuwe toepassing van de Europese AMLD5-richtlijn, die op 1 januari inging, verandert er niet alleen in Nederland veel aan de wetgeving omtrent cryptocurrencies; ook in Duitsland timmert men volop aan de weg.

De Europese AMLD5-richtlijn, die ook wel de Fifth European Money Laundering Directive word genoemd, is een toevoeging aan de huidige wetgeving. Deze toevoeging focust op verscherpt toezicht op aanbieders van cryptodiensten.

Duitse invulling

Ieder land mag deze wet naar eigen inzicht invullen. Nederland koos voor een zeer streng beleid, met hoge kosten voor toezicht, waardoor vele cryptobedrijven genoodzaakt waren om te stoppen of ervoor kozen om hun werkzaamheden buiten Europa voort te zetten.

Deze nieuwe richtlijn geeft banken in Duitsland toestemming tokens en coins als aandelen of obligaties te behandelen en zo ook crypto-diensten aan te bieden. Het gaat hier dus niet alleen om bitcoin, maar ook om tokens en coins, omdat de definitie nogal breed is.

“Een digitale weergave van waarde die niet wordt uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank of een overheidsinstantie, is niet noodzakelijkerwijs verbonden aan een wettelijk vastgestelde valuta en bezit geen juridische status van valuta of geld, maar wordt geaccepteerd door natuurlijke of rechtspersonen als een ruilmiddel en elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld "

Dit betekent dat banken nu zowel het kopen en verkopen als het opslaan van bitcoin en ethereum of tokens kunnen aanbieden. Op de aan- en verkoop van deze assets zijn dezelfde regels van toepassing als op aandelen en andere activa.

Duitsland cryptohub

Volgens het Duitse financiële dagblad Handelsblatt zou een Duitse overheidsfuctionaris van Bafin, de Duitse SEC, aangegeven hebben dat al meer 40 Duitse banken belangstelling hebben getoond om deze crypto-bewaaractiviteiten in de toekomst te exploiteren. Over welke banken het precies gaat, is niet bekend. Wel wordt gesteld dat Duitsland een Europese hub voor cryptostartups moet worden.

Enkele banken gaven te kennen al lang bezig te zijn met crypto-bewaaractiviteiten. Zo ook de Duitste Solarisbank. Michael Offermann, hoofd cryptobankieren bij Solarisbank: "We houden ons al anderhalf jaar intensief bezig met crypto-voogdij. De nieuwe verordening in de witwaswet is een goed moment om praktisch te beginnen. We zijn tenslotte geen onderzoeksinstituut, maar een handelsbank.”

Een aantal Duitse private banken biedt vermogende klanten momenteel al de optie om crypto’s aan te schaffen en het is dus een kwestie van tijd voordat de eerste handelsbank overstag zal gaan. Hoe je het ook wendt of keert, banken moeten nu eenmaal geld verdienen en deze markt is daar volgens hen uitermate geschikt voor.

De koers

Kijkend naar de grafiek is de interesse van de banken wel te verklaren. De daggrafiek geeft een duidelijke opwaartse beweging aan, die versterkt werd na de opwaartse koersuitbraak uit de neerwaartse trend.

Ondanks dat de koers vrij hoog zit op de daggrafiek zijn er geen negatieve signalen zichtbaar. Wel is het belangrijk om te weten dat het in deze situatie vrij normaal zou zijn als de koers terug zou zakken.

Op de 4-uursgrafiek was kortstondig wat neerwaartse divergentie zichtbaar, die zorgde voor een vrij abrupte neerwaartse beweging. De koers heeft momenteel licht steun op de horizontale lijn van $9836. Ondanks dat de koers gisteren nog boven de psychologische grens van $10.000 zat, is het dus niet vreemd dat die even terugzakt.

Wanneer de koers onder de zwarte oplopende steunlijn zakt, zou dit een duidelijk verkoopsignaal zijn. Dit ligt echter niet in de lijn der verwachting. Voor nu dient deze zwarte lijn in de gaten gehouden te worden, om de opwaartse trend intact te weten.

Samenvatting