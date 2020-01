Prijsanalyse bitcoin: $10K in zicht

Ik analyseer graag. Eigenlijk analyseer ik alles wat er maar te analyseren valt, dus niet alleen koersen. Het geeft mij houvast, een soort controle, ook al weet ik dat echte controle natuurlijk niet bestaat. Maar goed, het idee is fijn.

Een interessant gesprek

Terwijl ik deze column schrijf, analyseer ik even de reacties onder de vorige column. Jeetje dat zijn er veel: 68 maar liefst. Volgens mij is dat in de top 10 van highscores.

Concluderend zie ik dat er twee enthousiaste reageerders een interessant gesprek voerden. Nu is even de vraag of dat goed of slecht is. Ik lees de column terug – en ja, alles klopt precies.

Ontspanning

Het is weer maandag: een nieuwe week, een nieuwe column, maar stiekem baal ik. Vorige week keken we uit naar een spannende week. De echte spanning is eigenlijk inmiddels alweer achter de rug.

De adempauze waar we vorige week op wachtten, is inmiddels geweest. Ook het momentum is reeds opgebouwd, waarna er positieve divergentie ontstond, wat de koers deed opveren. De koers lijkt sterker dan ooit en de $10.000 ligt nog steeds in ons vizier. Fijn!

Dit was een schoolvoorbeeld van een prachtige re-test. Gewoonweg schitterend.

De koers

Op de 4-uursgrafiek zien we dat de koers rond de $8600 bungelt. Momenteel is dit ook de steunlijn die in de gaten gehouden dient te worden.

Aan de bovenkant botst de koers op $8720. Een opwaartse uitbraak boven dit weerstandsniveau zal de koers naar de $9100 brengen, waarna de weg richting de $10.000 ingeslagen wordt.

De koers bevindt zich momenteel op de RSI een beetje “stuck in the middle”, wat inhoudt dat deze geen duidelijk signaal afgeeft. Het is momenteel wachten op een signaal dat de opwaartse uitbraak indiceert. Dat is momenteel nog niet zichtbaar.

Op de lange termijn is - gezien de eerdere uitbraak van het neerwaartse patroon – de kans groter op een opwaartse uitbraak. Hier wordt echter doorgaans pas op geanticipeerd wanneer de uitbraak plaatsvindt.

Samenvatting