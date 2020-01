Prijsanalyse bitcoin: Bitcoin begint het jaar

Het jaar 2020 is goed begonnen voor de meest bekende en beruchte cryptocoin van cryptoland. De bitcoin doet namelijk een YTD van +5,34%. Dat is een prachtig begin als u het mij vraag. Maar kijkend naar de grafiek ligt er meer op de loer.

We pakken vandaag de grafiek even direct. Ik heb namelijk iets interessants ontdekt. Lees mee.

Price discovery

Enkele maanden geleden sprak ik al over de gelijkenissen tussen de grafieken van goud, zilver en bitcoin. Deze gelijkenissen zagen er ongekend interessant uit. Bitcoin wordt immers niet voor niets het digitale goud genoemd en is nog veel schaarser dan goud ooit zal worden. Aan die schaarste hangt een prijs - maar welke prijs eigenlijk?!

Momenteel is bitcoin nog bezig met de price discovery zoals dat met een mooi Engels woord wordt omschreven. Wat is een bitcoin nou waard? Tja, zegt u het maar. In Iran koste een bitcoin vorige week maar liefst $30.000. Dat had te maken met de hyperinflatie waar het land momenteel mee kampt.

De echte waarde van bitcoin en de prijs die daar tegenover hoort te staan is dus nog een raadsel. Die van goud en zilver is sinds jaar en dag bekend. Goud is schaars en werd 1000 jaar geleden al gebruikt als betaalmiddel. Over 1000 jaar is dat waarschijnlijk nog steeds mogelijk. De fase van price discovery hebben de edemetalen dus al achter de rug.

Bitcoin vs. zilver

Toch is er – zoals ik in het begin van deze column al schreef – iets zeer interessants aan de hand. De grafieken van bitcoin en zilver vormen momenteel bijna een exacte kopie. Ik zal het u laten zien.

Bitcoin



Zilver



Te zien is dat beide grafieken worden gekenmerkt door een opwaartse beweging en een neerwaartse trend. Zilver is binnen deze neerwaartse trend uitgebroken. Bitcoin is dat nog niet.

Uitbraak ophanden

Kijkend naar de driehoeksformatie die bitcoin momenteel vormt ligt er een uitbraak op de loer. Voor 1 februari zal een uitbraak van minstens $1000 plaatsvinden. En nu is dat toevallig ook net het punt waar de weerstandslijn van de neerwaartse trend ligt. Een uitbraak hieruit is positief.

De vraag blijft echter, welke kant zal de uitbraak op gaan. In 52% van de gevallen breekt een formatie als deze opwaarts uit. Hier kan mooi op worden ingespeeld door het plaatsen van stoplosses en limit orders. Een uitbraak uit de driehoek en/of de neerwaartse trend dient gepaard te gaan met hoog volume om de trend te bevestigen.

Samenvatting