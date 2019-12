Prijsanalyse bitcoin: Waarzeggerij?

In de vorige column op iex.nl/crypto blikte ik terug op het jaar 2019. Vandaag kijk ik vooruit. Wat kan een technisch analist zeggen over de toekomst?

Waarzeggerij of kansrekening?

Ken je dat gezegde? “Niemand kan in de toekomst kijken.” De kern van deze zin herhaal ik wekelijks. Er zijn namelijk - nog steeds – mensen die technisch analisten als zogenaamde beurswaarzeggers zien. Maar niets is minder waar. Als technisch analist neem je niet een kijkje in de toekomst… Kon dat maar!

Nog een misvatting over technisch analisten is dat ze alleen naar technische analyse kijken en de fundamenten compleet laten liggen. Maar een slimme technisch analist doet natuurlijk ook gewoon fundamenteel onderzoek.

Maar goed, nu hoor ik je denken, wat doe je dan wel? Als technisch analist bereid je jezelf voor op wat mogelijk in de toekomst kan plaatsvinden en daar is toch helemaal niks mis mee?!

In mijn ogen is technische analyse slechts een handvat en tegelijkertijd ook een vangnet. Op basis van TA bereken je de kans dat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, en op basis van TA zet je stoplossen en leg je orders in. En dit voornamelijk op basis van objectieve data.

Goed, dan is dat voor 2020 alvast uit de lucht en kunnen we nu in alle rust de grafiek bekijken.

De koers

Bitcoin bevindt zich al sinds eind juni in een neerwaartse trend. Aan deze trend lijkt maar geen einde te komen. Er was twee maal positieve divergentie te zien, waarna de koers opwaarts bewoog.

Nu is de vraag: hoe lang zal de koers nog blijven zakken? Zoals ik eerder aangaf kan ik niet in de toekomst kijken. Maar we weten wel het koersdoel vanaf de eerste neerwaartse driehoek: tussen de $6300 en de $5500. Doorgaans pakt een trader 75% van de afstand vanaf de uitbraak uit de eerste driehoek tot het hoogste (neerwaartse) koersdoel om de eerste order weer op in te leggen. Dat punt lag op $7100.

De neerwaartse trend lijkt nog niet ten einde en ook op de 4-uurs grafiek ziet het er nog niet zo rooskleurig uit. Er bevinden zich nog behoorlijk wat weerstandslijnen boven de huidige koers.

Naar verwachting zal de koers dus nog geruime tijd in deze neerwaartse trend blijven hangen. Er is dan ook nog geen technische aanwijzing dat de koers opwaarts of neerwaarts gaat bewegen. Pas bij een uitbraak uit de zwarte lijnen kan een indicatie worden geven van de koerspotentie. Dit laat echter nog op zich wachten. Hadden we maar een glazen bol.

Samenvatting