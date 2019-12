Prijsanalyse bitcoin: 2019 was het net niet

Vandaag wil ik terugblikken op het jaar 2019. Het jaar van… Tja van wat, eigenlijk?!

Heel eerlijk: normaliter heb ik mijn mening wel klaar, maar 2019 was een jaar vol anticlimaxen waar ik maar één woord voor heb, en dat is: wauw!

Het was het jaar van: Oh jaaaa!! En ook het jaar van Oh nee, toch niet. Remember, mijn column over de jurk? Die anekdote omschrijft het cryptojaar van 2019 perfect: in eerste instantie lijkt alles mooi en prachtig, maar bij thuiskomst kom je erachter dat 't 'm toch nèt niet is.

Deze week geen koersanalyse, maar een overzicht van alle gebeurtenissen die 2019 zó ‘net niet’ maar toch heel bijzonder maakten.

Frauduleuze claims

Te beginnen bij Craig Wright, ook wel bekend als FakeToshi. Hij claimde het auteursrecht op de Bitcoin Whitepaper (iets wat in iedereen in Amerika die de eerste is, zomaar kan doen) en hield vol dat hij de bedenker van bitcoin was.

Wright had in no time een rechtszaak aan z’n broek, die momenteel nog steeds loopt. In reactie daarop werd zijn – volgens hem – betere versie van Bitcoin, genaamd Bitcoin Satoshi’s Vision, op vele exchanges gede-list.

2019 was ook het jaar waarin de stablecoin Tether – met een market cap van destijds meer dan 3,5 miljard dollar – toch wel ‘gebackt’ bleek te zijn door echte dollars, maar ook het jaar waarin de makers van deze stabiele munt gewoon Tethers bleven bijprinten, waardoor de vraag of Tether wel door (genoeg) dollars gebackt is weer boven is komen drijven.

Het jaar waarin de grootste cryptobeurs van Canada, QuadrigaCX, failliet ging. Men staat op het punt de – op het moment van faillissement overleden - CEO op te graven om te zien of hij wel echt dood is en niet met alle cryptocoins naar een ver land vertrokken.

2019 was ook het jaar waarin het alleen een multi trillion dollar man lukte om een multi trillion dollar company de les te lezen. John de Mol kreeg het voor elkaar om de advertenties voor bitcoin waarin de namen van vele bekende Nederlanders werden misbruikt offline te laten halen.

Blockchain omarmd

2019 was het jaar waarin voor het eerst in de geschiedenis een Big Techbedrijf een eigen munt – Facebooks Libra – creëerde. Iets wat hoopvol leek, omdat bedrijven zo de concurrentie aan kunnen gaan met centrale banken. Het ene na het andere grote concern sloot zich aan, maar trok zich uiteindelijk uit angst voor de toezichthouder toch weer terug. Facebook staat nu eenmaal niet bekend als partij die discreet met gegevens van gebruikers omgaat.

Tevens was 2019 het jaar waarin China de blockchain he-le-maal leek te omarmen, maar uiteindelijk de voorkeur aan een eigen (centrale) cryptomunt gaf, die momenteel bijna klaar is voor lancering.

De Bank for International Settlements adviseerde Centrale Banken begin dit jaar nog om geen eigen cryptovaluta uit te geven. Ondanks dat deed de Europese Centrale bank haar eigen ding en kwam eind dit jaar met een compleet uitgedacht plan waarin privacy en een eigen Central Bank Cryptocurrency een ultieme combinatie zouden moeten vormen.

2019 was het jaar waarin banken crypto- en blockchainbedrijven geen bankrekening wilden geven, maar ook het jaar waarin banken aankondigden zelf bitcoins aan te zullen bieden én te bewaren. En het jaar van het lang verwachte futures-handelsplatform BAKKT, dat met luid kabaal en forse koersvoorspellingen live ging, maar dat met weinig volume veel minder impact heeft dan verwacht.

Het jaar tenslotte waarin Wobke Hoekstra forse fouten maakte bij het opstellen van regelgeving betreffende Nederlandse cryptobedrijven en hiervoor fors op z’n vingers getikt werd door cryptominnend Nederland, maar het toch voor elkaar kreeg om de nieuwe cryptowetgeving erdoor te drukken.

Op het nieuwe jaar!

Bovenal was 2019 het jaar waarin de koers van bitcoin meer dan vier en een half keer over de kop ging, en daarna ook weer halveerde. Kortom, het was me het jaartje wel. Nu bijkomen en met frisse moed op naar een nieuw jaar.

Een toost, op dat we volgend jaar een ‘precies wel’-jaar mogen noemen, maar vooral op een gezond en winstgevend 2020!